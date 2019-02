POTRESNA ISPOVIJEST ZLOSTAVLJANE ZADRANKE (22): ‘Dok sam povraćala jedan me silovao, a drugi tjerao na oralni seks’

Djevojku (22) iz Zadra ljetos su silovala dvojca mladića, njenih vršnjaka koji su ovih dana, nakon četiri mjeseca istrage, optuženi za taj krimen

Županijsko državno odvjetništvo u Zadru podiglo je optužnicu protiv dvojice Zadrana, starosti 22 i 21 godinu, zbog silovanja 22-godišnje djevojke također iz Zadra.

Dvadesetjednogodišnjak je osumnjičen za snošaj bez pristanka te kao i njegov 22-godišnji kolega za teško kazneno djela protiv spolne slobode počinjeno “zajedno s jednim ili više počinitelja pri čemu je prema istoj osobi izvršeno više spolnih odnošaja ili s njim izjednačenih spolnih radnji”. Jedan od optuženih je sin poznatog zadarskog liječnika.

SIN POZNATOG ZADARSKOG LIJEČNIKA I NJEGOV PRIJATELJI UHIĆENI ZBOG SILOVANJA DJEVOJKE: Obojica su trenutno u zatvoru

Nakon mučnog događaja djevojka je svoju stranu priče iznijela novinarima Slobodne Dalmacije koji su je opisali kao sitn, sramežljivu, lijepu, ali slomljenu djevojku koja je prije željela vjerovati nekoj osobi, imati dijete i normalan život, ali koja danas kaže kako ne želi više ništa.

To joj je , ispričala je, bilo prvi put u životu da se napila. Inače, tvrdi ima nisku toleranciju na alkohol i ne pije više od jedne-dvije whisky cole. Te večeri je prvo piće sama platila, a drugim ju je, tvrdi, počastio konobar. Nakon toga joj je postalo mučno. Tek kasnije je saznala da je on dobro znao društvo od pet mladića među kojima su te večeri bili i njeni silovatelji. Jednog od njih radi priče je nazvala Marino i rekla kako ga nikad prije nije upoznala.

Silovanje u Kapetanskom parku

Društvo za stolom bili su njeni vršnjaci i nakon kratkih šala sjela je s njima. Platili su joj treće piće od kojeg joj je bilo još gore. Tada su predložili da izađu na rivu pa je pošla, no ona je, priča, jedva stajala na nogama. Kada je počela povraćati svi su se razbježali, osim Marina koji je ostao s njom. Onda su sjeli na klupu i malo razgovarali. U jednom trenutku, kaže, čak i poljubili. No, onda joj je ponovno bilo jako loše, pa je opet povraćala. Marino joj je ponudio prijevoz s prijeteljem na što je pristala. No, kazao je i kako nešto mora učiniti pije toga.

“Odvukao me u Kapetanski park i prislonio uz prvo stablo. Htjela sam se maknuti, no on me opet povukao na stablo. Bila sam izvan sebe. Čula sam kako otvara zatvarač na hlačama, htjela sam se okrenuti i otići, ali on me uzeo za bokove i privukao sebi… Trajalo je kratko, nisam bila svjesna sebe. Bila sam u šoku, paralizirana. Možda sam trebala vikati, udariti ga, ali nisam imala snage za ništa, a on je to iskoristio”, ispričala je za Slobodnu Dalmaciju nesretna djevojka dodajući kako je nakon toga počela vikati da ide kući i opet povraćati.

A kada ju je Marino uveo u automobil prijatelja samo se “ugasila”. Kad je otvorila oči pored nje je bio momak kojeg je radi priče nazvala Damir. Unatoč njenim traženjima da je odvedu doma pitao ju je zašto ne bi s njima htjela u troje.

Užas nastavljen u automobilu

“Rekla sam mu da to ne želim, da nema šanse, da mi se povraća. Marino je izišao iz auta, a ja sam ostala sama s Damirom, puno većim i krupnijim od mene. Uhvatio me strah. On je otvorio šlic i tražio da ga oralno zadovoljim. Pritisnuo mi je glavu gurajući je prema svojim preponama. Rekla sam mu petsto puta – ne! Da ovo ne vodi ničemu, da je pijan, ponavlja sam: ‘Ne! Ne! Ne!’. Nije me puštao sve dok opet nisam počela povraćati. To je trajalo skoro pola sata”, priča 22-godišnjakinja navodeći kako ju je Damir i udario te prisiljavao još neko vrijeme dok opet nije počela povraćati.

Potom je Damir otišao na mjesto suvozača i ponovno ušao Marino, zgrabio je za kosu i otkopčao hlače. “Praktički je sam sebe oralno zadovoljio mojom glavom… Zacrnilo mi se pred očima. Od tada se više ničega ne sjećam”, ispričala je djevojka navodeći kako su je izbacili iz automobila kod Maraska parka i da joj je Marino rekao da bi htio da ostanu u kontaktu. Jedva je došla do kuće, a pred njom je primijetila i da joj mobitela nema.

“Kad sam shvatila da ga nema, počela sam plakati i povraćati. Bio je to okidač da shvatim što mi se zapravo dogodilo. Bila sam toliko slaba i iscrpljena da sam se skoro ugušila u povraćanju”, priča djevojka koja se probudila sa strašnom glavoboljom koja je dvojac kasnije i prijavila. Dvojac je potom priveden.

Društvo s Brodarice i Dikla i tata liječnik

Djavojka kaže kako i Marino i Damir pripadaju društvu vršnjaka s Brodarice i Dikla koji se učestalo zabavljaju konzumirajući marihuanu, “bombone” i alkohol, ali i drogu za silovanje koju ubacuju jedni drugima.

“Neki su mojih godina ili mlađi, ali međusobno dobro surađuju. Štite jedan drugoga” priča mlada Zadranka čiji brat inače poznaje obojicu zlostavljača.

“Žao mi je Marinova tate jer je odličan doktor. Meni nije trebao, ali od drugih ljudi čula sam o njemu sve najbolje. Ne bih htjela da on bude na lošem glasu jer ga sin nije slušao u životu. Da ga je slušao, bio bi pametniji”, kazala je za Slobodnu djevojka dodajući kako sada samo osjeća strah, jad i mržnju i da više nije ona ista.