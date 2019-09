POTRESNA ISPOVIJEST ZLOSTAVLJANE ŠKOLSKE KUHARICE: ‘Došao mi je iza leđa i udario me. Govorio mi je da sam samo za širiti noge’

U jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi radi kuhar koji maltretira svoje kolegice; jedna od njih je već četiri godine na bolovanju, dok je druga dobila izvanredni otkaz, no on još nije odgovarao za svoje postupke

Nevjerojatna priča iz jedne osnovne škole u Zagrebu. Školska kuharica tvrdi da ju je kolega kuhar godinama spolno uznemiravao i vrijeđao na nacionalnoj osnovi. O tome je posvjedočila i na sudu koji je nepravomoćno presudio da joj škola mora isplatiti 20.000 kuna.

Mara se 2006. zaposlila u školi, a 2011. se tamo zapošljava novi kuhar. Godinu kasnije počinje maltretiranje, koje je trajalo do 2015. kada je otišla na bolovanje na kojem je i sad.

“Hvatao me za prsa, kad sam ulazila na zahod znao je za mnom uletjeti tamo, lupati po vratima. Kad sam prala suđe na sudoperu, došao je iza leđa, udario me i ja sam se srušila. Ravnateljica nije htjela čuti za to. Samo je prijetila otkazom. Govorio je da nisam ni za što, da sam samo za širiti noge, da sam bosančero, da mi *ebe mater bosansku i da su me iz**bali Turci”, govori za RTL Direkt Mara, bivša školska kuharica.

Ravnateljica mu vjeruje

Prije dvije godine podigla je tužbu. No, prijavljeni kuhar i dalje radi u školi, jer mu ravnateljica vjeruje.

“Brzo je vidio da se u školi i kuhinji neekonomično naručuje, da se rade neke stvari koje nisu u redu i kako ne bi trebale biti. I on je odlučio to promijeniti i rekao da i on želi sam slagati jelovnike i tako dalje. Čim mi je ukazao na sve te nepravilnosti, kao neka reakcija je došlo do prijave za uznemiravanje”, tvrdi ravnateljica Vesna Vrbanović.

Ravnateljica kaže, kako se nakon prve prijave situacija smirila, ali i da su počele nove prijave nakon dvije godine. Tvrdi da je uveden videonadzor, koji nije pokazao ništa od onoga na što se Mara požalila. No, pojavila se još jedna kuharica koju je nasilni kuhar uznemiravao.

“Prvo je krenuo na mene. Počeo me hvatati za grude, za stražnjicu. Ali kad je vidio da sam ja baš rječita onda je krenuo na kolegicu pomoćnu kuharicu i hvatao je. Trljao se uz nju. U jednom trenutku udario ju je u križa i ona je pala, ja sam to sve vidjela”, kaže bivša školska kuharica, Mirjana Mikša.

Obje su pisale predsjednici države, premijeru, ministrici i nadležnom gradskom uredu. No, odgovor nisu dobile, pa su ga pokušale naći kod zlostavljača.

“Kad sam mu rekla: ‘Zašto to radiš?’, rekao je: ‘Meni nitko ništa ne može’. Na to sam mu rekla da će dobiti otkaz, a on mi je odgovorio da ravnateljicu drži u šaci.

Izvanredni otkaz i bolovanje

Mirjana je dobila izvanredni otkaz u školi, jer ju je ravnateljica optužila za krađu. Ona misli da je razlog njezino svjedočenje na sudu. No, prijava protiv nje je odbačena. Na kraju je sve nepravomoćno razriješio Županijski sud u Bjelovaru.

“On i dalje radi. Mi znamo da taj čovjek to nije radio. Ići ćemo i na reviziju na Vrhovni sud. A ako se ona poželi vratiti na posao, vratit će se. Ona ima svoj posao i svoje radno mjesto”, uvjerava ravnateljica Vrbanović.

Mara se planira vratiti na posao, ali tek kad nasilni kolega ode. No, on trenutačno radi s druge dvije kuharice.