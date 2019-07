VATROGASCI NA INTERVENCIJI UOČILI NEŠTO SUMNJIVO? ‘Otac vozača htio je nešto uzeti iz BMW-a, policija nije dopustila’

I dok je vozač koji je skrivio prometnu nesreću u Svetoj Heleni u kojoj su teško ozlijeđene tri osobe ide u istražni zatvor, vatrogasci se još ne mogu oporaviti od onoga što su vidjeli prošloga četvrtka

Vozač koji se u četvrtak pri brzini od 150 kilometara na sat zabio u automobile na naplatnoj postaji Sveta Helena ide u istražni zatvor. Sudac Županijskog suda u Zagrebu odlučio je 35-godišnjem Ozrenu M. odrediti ovu mjeru u trajanju od mjesec dana zbog toga što su policija i Državno odvjetništvo utvrdili da je u trenutku nesreće bio pod utjecajem droga te da je vozio brzinom, navodno, trostruko većom od dopuštene te zato jer bi mogao ponoviti kazneno djelo.

“Dežurni istražni sudac je prihvatio prijedlog Općinskog državnog odvjetništva i po istoj toj točki čl. 123 stavak 1 odredio istražni zatvor u trajanju od mjesec dana”, rekao je zamjenik glasnogovornika Županijskog suda u Zagrebu, Vjeran Blažeković.

Vozač BMW-a je dojurivši na naplatnu postaju Sveta Helena, svojim BMW-om u prostor između naplatnih kućica nagurao tri automobila i pritom teško ozlijedio tročlanu obitelj. Protiv njega je podignuta kaznena prijava zbog izazivanja prometne nesreće s teškim posljedicama, a za to je zakonom predviđena kazna do osam godina zatvora. RTL donosi svjedočanstvo vatrogasaca koji su došli na mjesto nesreće te spasili ozlijeđene putnike.

Pojavio se i otac vozača

“Nekakvih 20 do 25 minuta smo vadili van tri osobe. To je dosta brzo u uvjetima u kakvim smo se nalazili. Sve je bilo nagnječeno, stisnuto, jako teška intervencija. U zadnjih 10 godina nismo to vidjeli”, rekao je zamjenik Vatrogasne postrojbe Sv. Ivan Zelina, Kristijan Koščec.

Tijekom intervencije vidjeli su da je netko htio uzeti nešto iz BMW-a. Neslužbeno se doznaje kako je to bio otac vozača koji je skrivio nesreću.

“Vidjeli smo da policija samo sugerira nekom muškarcu da se makne od mjesta nesreće i da ne može uzimati ništa”, kazao je Koščec.

Nisu mogli doći do dječaka

Vatrogasci su najprije htjeli doći do sedmogodišnjaka, no nisu mogli jer je BMW bio na krovu potpuno uništene Škode u kojoj se on nalazio. Morali su prvo odvući taj BMW i izrezati krov da bi izvukli majku i oca, a potom i dječaka.

“Otac i majka nisu bili pri svijesti s njima nismo komunicirali, s dječakom tek povremeno. Je li on nešto govorio, pitao? Samo koliko smo shvatili na hrvatskom: boli, boli”, kazao je Koščec.

Ozlijeđena obitelj je razvezena u KBC Zagreb i KB Dubravu, a svi su u tom trenutku bili u kritičnom stanju.

“Te primarne ozljede nisu takav problem. Ono što mi ne volimo su te sekundarne ozljede, pogotovo mozga. Kako su imali ozbiljan potres mozga jedan i drugi, evo to se sad nekako smiruje”, rekla je specijalistica anesteziologije i intenzivnog liječenja Tina Tomić Mahečić.

