POTRESNA ISPOVIJEST: ‘Naredio mi je da legnem i skinem se. Molila sam ga da to ne radi jer mu mogu biti majka. Onda su došla još dvojica’

58-godišnji Pero Jekić osuđen je na osam godina zatvora zbog ratnog zločina nad civilima, stoji u presudi Vrhovnog suda koji je potvrdio prvostupnjsku presudu koja je lani u lipnju donijeta na zagrebačkom Županijskom sudu pod predsjedanjem suca Dražena Kevrića. U obrazloženju je Vrhovni sud naveo kako smatra da će kazna od osam godina ispuniti svrhu kažnjavanja, piše Večernji.

“Kod izricanja ove kazne Vrhovni sud vodio je računa o svim olakotnim i otegotnim okolnostima. Posebno je kao otegotna okolnost uzeta u obzir brojnost radnji u počinjenju djela i visok stupanj kriminalne volje. Kazna će i utjecati na svijest građana da je činjenje kaznenih djela pogibeljno te da je kažnjavanje njihovih počinitelja opravdano. Time će se istodobno pojačati povjerenje građana u pravni poredak koji treba biti utemeljen na vladavini prava. Osim toga, kazna sadrži i dostatnu količinu društvene i moralne osude za zlo koje je optuženik prouzročio žrtvama”, piše u obrazloženju odluke Suda.

Trojica se iživljavala na njoj, a njezinog supruga su tukli

U optužnici stoji kako je Jekić u srpnju 1991. kao pripadnik srpskih paravojvnih postrojbi koje su ušle u Hrvatski Čuntić, u jednoj od kuća silovao ženu koja je u to vrijeme imala 54 godine. Uz njega, silovala su je još dvojica pripadnika te postrojbe.

Dok je Jekić zlostavljao ženu, njegovu suoptuženici su tukli njezina supruga te mu zabijali nož u glavu i tijelo. Pitali su ga i “što Srbin radi u ustaškom selu” te mu vezali konop oko vrata, nagovarajući ga da se objesi.

‘Naredio mi je da legnem i skinem se’

Žrtva je ispričala što je doživjela, rekavši kako su tog dana u selo ušli pripadnici srpskih paravojnih postrojbi. Jedna je skupina ispreturala njezinu kuću i otišla, a nakon toga je stigao Jekić sa Stevom Karaicom te još jednom nepoznatom osobom. “Jekić je tražio da ja s njim idem pregledati kuću. Moj se muž usprotivio, kazao je da će on ići s njim. No Jekić mu nije dao. Odveo me na kat i naredio mi da legnem i skinem se. Molila sam ga da to ne radi jer mu ja mogu biti majka. No on me nije poslušao. Nakon što je završio, rekao mi je ostanem ležati jer će doći i drugi. I došli su”, ispričala je nesretna žena.

Dok su nju silovali, supruga su tukli. Kazala je kako ga je kasnije našla uplakanog iza štednjaka te ga iznijela iz kuće i omotala dekom. Tada su se sakrili u živicu i u kuću su se vratili tek sljedeći dan. Prevezeni su u bolnicu te su tamo zabilježene njihove ozljede.

Pokušao silovati još jednu

Nakon torture nad supružnicima, Jekić je izašao iz kuće te ugledao još jednu ženu kojoj je naredio da ode u obližnju štalu i legne. Pokušao ju je silovati.

Obje žene su ga prepoznale te u svojim iskazima navele kako su ga poznavale od ranije jer je živio u susjednom selu. Tijekom suđenja on je pak pokušao osporiti svoj identitet, tvrdeći kako poznaje barem 11 Jekića i da se ne radi o njemu, piše Večernji.