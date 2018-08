POTRESNA ISPOVIJEST MAJKE UBIJENE RIJEČANKE MILKE: ‘Rekao mi je: Dođi, evo, sredio sam ti je! Ugasio sam je!’

Tijekom posljednjih osam godina dogodio se niz neugodnih situacija s Merdanovićima

‘Zašto nije mene ubio?! Milka mi je bila jedino dijete! Zvala je upomoć, a dok sam ja izašla iz kuće već ju je ubio velikim, koljačkim nožem. Našla sam je kako leži na ovom uskom puteljku, uz razbacane stvari, i namirnice, koje je meni htjela donijeti. Mojoj Milki život se brzo ugasio nakon napada susjeda Džemala Merdanovića. Strašno me zaboljelo kada mi je tada još rekao: “Dođi, evo, sredio sam ti je! Ugasio sam je!” Jao, zašto nije mene ubio!?’, zavapila je 71-godišnja Anka Jakovljević, majka Milke Grivičić (55) koju je ubio njihov prvi susjed koji ih je godinama maltretirao.

Do teškog zločina došlo je nakon dugogodišnjeg spora oko prilaznog puta kojeg je ubojica svojatao. Merdanović im je godinama prijetio, a jučer je mračne najave i ostvario.

Nakon ubojstva žene planirao ubiti i njezinu majku

‘Milka me ujutro zvala i pitala treba li što kupiti i donijeti mi. Dolazila je svaki drugi dan ovdje do mene na Gornji Zamet, mada je njena adresa stanovanja zapravo na Viškovu, tamo je i radila u trgovačkom centru Plodine. No, Milka je formalno bila vlasnik ove kuće na Starom putu 13. Bila sam u kući kada sam čula: “Upomoć! Upomoć!” Istrčala sam do naše kapije… Milka je ležala, a susjed Merdanović je imao u ruci veliki koljački nož. “Evo, sredio sam je! Dođi, kurvo stara, da i tebe sredim!”, rekao mi je. Onda je otrčao u kuću. Kći je ležala u krvi. Zvala sam policiju, Hitna je brzo došla, ali se život moje Milke ugasio, rekla je majka ubijene žene.

Ispričala je kako je Merdanović na Gornji Zamet stigao desetak godina nakon njih, a da je najprije bio podstanar u kući koju je Branko Jakovljević (brat supruga ubijene) prodao jednom muškarcu. Poslije je Merdanović tu nekretninu kupio, piše Novi list.

Svojatao je prilaz

‘Nakon 35 godina počeo je raditi stvari koje nisu u redu. Svojatao je taj put, prolaz kojim se dolazi do dviju kuća, branio nam da idemo tuda, bilo je prijetnji, svega… Sto puta smo zvali policiju zbog Džemala Merdanovića i njegove supruge Slavice’, kazala je Jakovljević te naglasila kako je u cijeloj priči najvažnije kako pravomoćnom presudom postoji pravo služnosti za stazu – sudskoom odlukom imaju se pravo služiti prolazom.

Tijekom posljednjih osam godina dogodio se niz neugodnih situacija s Merdanovićima. 2012. godine zavario je glavnu ulaznu kapiju, dok je ‘srednja rata’ zavario na njihovu kapiju kako bi im onemogućio prolaz. Drugog pristupa kući nisu imali. Odvario je vrata tek nakon intervencije policije, no nije dugo tako ostalo.

Dva mjeseca je Anka živjela na kćerinoj adresi, a kad je ovršitelj stigao kako bi ponovno otvorio put, Slavica Merdanović prijetila je obitelji plinskom bocom, a Džemal je dodao: ‘Napravit ću drugu Srebrenicu!’.

Majka ubijene: ‘Slavica je dosta toga skuhala’

‘Mislim da je za cijelu ovu situaciju dosta kriva Slavica Merdanović, vjerujem da je ona imala dosta utjecaja da stvari idu tako kako su išle. Ona je dosta toga skuhala’, kaže majka ubijene žene.

‘Slavica je lani i završila u zatvoru nakon što mi je prijetila i napala me krampom. Pred očima policajca krampom je htjela na mene, ali ga je on uhvatio i spriječio da se ne dogodi što gore. Nakon što je izašla iz zatvora plativši jamčevinu, kopala je kanal kako bi nam presjekla cijev za vodu. Poslije nam je zatvorila dovod vode na šahti. Jednom je, držeći u ruci šipku, prijetila prijatelju jedne od mojih dviju unuka. Dok je Milka jednom prilikom popravljala razmaknute pločice, prijetila joj je: “Ubit ću te!”. Prema mlađoj unuci jednom je mahala nožem. Ne mogu, a ne sjetiti se i da mi je, kada je prije dvije godine umro suprug, Džemal Merdanović branio da nam itko dođe izraziti sućut. Strašno!

Merdanović se, inače, zbog terena sudski spori s nekoliko susjeda

‘”To je moje! Ja ću tu kurvu staru ubiti, pa ću i mlade!”, znao je govoriti Džemal, misleći na mene i moju obitelj. Zato protiv obitelji Merdanović postoji hrpa prijava, a Slavica nakon napada krampom na mene ima zabranu približavanja na udaljenost manju od 30 metara. Trebate znati i da šest godina ne mogu primati poštu kako treba, jer Džemal ne da poštaru da dođe gore do mog sandučića. A dolje je tuđi zid, pa ga ne mogu postaviti dolje’, navela je majka ubijene žene.