POTRESAN SLUČAJ ZLOSTAVLJANJA 14-GODIŠNJE DJEVOJČICE U OKOLICI ZAGREBA: ‘Vozač školskog autobusa me skidao i dirao’

Zbog seksualnog zlostavljanja 14-godišnje djevojčice uskoro će pred sud biti izveden 60-godišnji vozač školskog autobusa iz okolice Zagreba

Mučan slučaj zlostavljanja 14-godišnje djevojčice trebao bi se početi rasplitati na Županijskom sudu u Zagrebu pred kojim je podignuta optužnica koja vozača tereti za spolnu zlouporabu djeteta mlađeg od 15 godina i upoznavanje djeteta s pornografijom. Djevojčica, iako je dijete s blagom mentalnom retardacijom, tijekom istrage je detaljno opisala što joj je pohotni vozač radio dok ju je vozio iz škole.

Zaustavljao se na parkiralištima trgovačkih centara

“Kad bismo ostali sami u kombiju zaustavio bi se ispred jednog trgovačkog centra i počeo me dirati po kosi. Ljubio me po licu i po grudima. Jednom me odveo i na sladoled. Kupio mi je i mobitel. Prije nego što me odvezao kući dirao me tada po nogama. Pitao me da li mi to odgovara, a kada sam potvrdno odgovorila nastavio me dirati i između nogu. No, tada sam počela osjećati neugodu.

Tijekom idućih vožnji stavljao je i ruke u moje gaćice. Skinuo je i svoje hlače i tražio da se prebacimo na stražnje sjedalo. Puno puta pokazao mi je svoje spolovio i tražio me da ga diram. Predložio je da imamo i pravi spolni odnos, ali sam ga odbijala. To se nikada nije dogodilo”. Djevojčica je doista detaljno opisla što joj je pohotni 60-godišnjak radio i kako ju je dirao po intimnim dijelovima tijela.

Filmići s eksplicitnim porno sadržajem

“Na parkiralištu kada nije bilo nikoga pokazivao mi je pornografske filmove. Uporno mi je govorio da ćemo kad-tad imati spolni odnos. Toliko sam se uplašila da sam sve ispričala učiteljici”, svjedočila je djevojčica koja, prema zaključku vještakinje, na socijalnom nivou funkcionira kao dijete od 10 godina. Introvertirana je, pasivna i submisivna, te joj obrambeni mehanizmni nisu dostatno razvijeni. No, ipak je sposobna opisati sve što je proživjela, potvrdila je vještakinja za psihologiju.

Istražitelji su utvrdili da je vozač, koji je preko tvrtke za koju je radio, bio uredno angažiran na prijevozu školske djece, učinio sve kako bi pridobio povjerenje svoje žrtve. Kupujući joj hranu i razne darove zavaravao ju je i prikrivao svoje prave namjere, stoji u optužnici. Jedini cilj bio mu je ostvariti intimni kontakt s 14-godišnjakinjom. No, do sada o teškim optužbama nije rekao baš ništa. Odlučio je braniti se šutnjom.