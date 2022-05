Kod Rakovice je jučer nestao avion tipa Cessna koji je poletio iz Splita. Potraga je u tijeku, a najnovije informacije pratite na Net.hr-u:

Avion je posljednji put viđen na radaru u nedjelju oko 11.25 sati

Avion je letio iz pravca Splita prema Njemačkoj

U letjelici su bile četiri osobe. Na terenu su policija i pripadnici HGSS-a

Pilot je Švicarac, dvoje putnika ima njemačko državljanstvo, a jedan hrvatsko.

Suženo je područje potrage

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

MUP se oglasio o potrazi

9.08 - Potraga za nestalim zrakoplovom Cessna, unatoč teškim vremenskim uvjetima, trajala je i ovu noć, a od jutra je intenzivirana te je uključeno preko 350 pripadnika Ravnateljstva civilne zaštite, policije, HGSS-a, vatrogasaca i lovaca. Državna intervencijska postrojba civilne zaštite postavila je bazu operacija i komunikacijsko-zapovjedno vozilo, odakle Ravnateljstvo civilne zaštite koordinira operativnim snagama na terenu te pruža logističku potporu. U pretragu je uključeno 25 pripadnika Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite s dva drona i dva kvad vozila, stoji u objavi Ravnateljstva Civilne zaštite MUP-a.

'Nastavljamo punom snagom'

8.46 - “Zrakoplov nažalost još nije pronađen, nastavljamo potragu, na terenu je preko 200 ljudi, HGSS, policija, vojska, lovci… Suzili smo područje, ali preglednost i šansa za pronalazak je bila vrlo mala, nastavljamo punom snagom koliko god bude potrebno”, rekao je za N1 pročelnik HGSS-a Josip Granić.

"Ne znamo gdje se zrakoplov nalazi, ali smo suzili područje potrage zahvaljujući dojavama stanovnika, radarima. Kada se sve to stavi na kartu dobije se određeno područje, ali to je nekoliko kvadratnih kilometara. To je veliko i zahtjevno područje imajući u vidu vremenske uvjete", objasnio je za Dnevnik.hr te dodao da su prikupili najnovije podatke te da je u potragu uključeno 340 osoba.

Suženo područje potrage, 200 ljudi je na terenu

7.48 - "Suzili smo područje potrage, znamo gdje se zrakoplov ne nalazi. Fokusirat ćemo se na određeno područje. Vrijeme ne ide na ruku, pada kiša, magla je, vidljivost je jako mala", rekao je za HRT pročelnik Hrvatske gorske službe spašavanja Josip Granić.

Za sada nije uhvaćen neki signal s mobitela unesrećenih iz zrakoplova. "Nažalost od mobitela nemamo podatke. To nije urodilo plodom, na osnovu radarskih očitanja i predikcija leta formirali smo područje potrage. Nadam se da ćemo nešto uspjeti odraditi, teren je težak, šumovit je i obrastao", dodaje Granić.

U potragu je jutros uključeno oko 200 ljudi, javlja N1. Avion traže članovi HGSS-a, policija, lovci, lokalno stanovništvo. Vidljivost je loša, na terenu je je magla, i jutros pada kiša.

Potraga tijekom noći

7.45 - Josip Granić, pročelnik HGSS-a rekao je sinoć za Dnevnik.hr kako će tijekom noći 90 ljudi tražiti nestalu Cessnu. "Radimo i dalje, tragamo i dalje. Poslali smo sada još jedan ciklus ljudi na teren. Kada se vrate, analizirat ćemo njihove podatke, moramo vidjeti što je odrađeno do sada. Svakako nastavljamo i nećemo stati. Kroz noć ćemo samo smanjiti intenzitet ljudi zbog efektivnosti. Tu su magla i kiša", rekao je Granić.

