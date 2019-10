POSTOJI SAMO JEDAN DOKAZ PROTIV NJE, ALI I ON JE ‘KLIMAV’: Smiljana u sudnici često plače, ali sve zapisuje i ispituje svjedoke

SLUČAJ ‘LEŠ U ZAMRZIVAČU’: Brojni iskazi svjedoka ne idu u prilog Smiljani Srnec, koja je optužena za ubojstvo svoje sestre Jasmine Dominić i potom čuvala njezino tijelo 19 godina u škrinji. Također, vještaci su zaključili da je latentno agresivna, s poremećajem ličnosti i narcističkim crtama

Suđenje za jedno od najstrašnijih ubojstava u Hrvatskoj počelo je na varaždinskom sudu osam mjeseci nakon što je u jednoj kući u Palovcu pronađeno žensko tijelo. Smiljana Srnec optužena je da je ubila i potom u škrinji 19 godina čuvala tijelo svoje sestre Jasmine Dominić. Tužiteljstvo je tereti da je ubila sestru s pet udaraca te joj glavu zamotala u vreću za smeće i najlonku te joj stavila još dvije vreće oko nogu. Preko trbuha joj je prebacila navlaku za pokrivač, a preko čitavog tijela smrznuto voće i povrće.

Do sada su iskaze dali članovi šire obitelji, prijatelji, susjedi i vještaci i sama Smiljana. Iako su je mnogi unaprijed osudili, dokaz baš i ne idu njima u prilog. Željko Sekulić, vještak za daktiloskopiju i identifikaciju Centra za forenzička istraživanja “Ivan Vučetić” na pitanje tužiteljice o jedinom tragu pronađenom na crnoj vreći, odgovorio je kako je on nađen “pri donjem rubu, dakle gdje je otvor vreće. Trag je mogao nastati kontaktom palca ruke okrivljene Smiljane Srnec.”

I to je jedini materijalni dokaz koji inkriminira Smiljanu Srnec. Ostali tragovi su neupotrebljivi, jer nemaju dovoljno elemenata, a na čarapama je pronađen njezin DNK, ali i još tri uzorka različitih ljudi, same ubijene Jasmine, njihove majke Katarine i nepoznatog muškarca. Obrana želi iskoristiti DNK nepoznaotg muškarca kako bi krivnju za ubojstvo prebacila sa Smiljane na pokojnog oca. Vještaci to ne mogu potvrditi, jer su analizirali one dokaze koje je dostavila policija.

Svjedoci protiv Smiljane

No, bez obzira na manjak materijalnih dokaza, iskazi svjedoka ne idu u prilog Smiljani. Dražen Palfi je svjedočio o jednom putovanju u Mađarsku te naglasio kako je “ona imala kod sebe njezine dokumente. Koje dokumente? Osobnu iskaznicu od Jasmine. Smiljana je rekla da su si slične.” Na Smiljanino pitanje je li siguran u to ili je to pročitao iz lokalnih medija, odgovorio je: “Ne, ne. Imala si njezinu osobnu kartu. Možete me postaviti na poligraf, imala si njezinu osobnu kartu kad si išla preko.”

Jasmina je nestala u kolovozu 2000., a obitelj je prijavila njen nestanak tek pet godina poslije. Tvrdili su da je povremeno znala doći kući. Sojka Križaić je posvjedočila kako je Smiljana jednom za već nestalu Jasminu tražili posteljinu: “Tražila me krevetninu jer će joj doći sestra, a ja sam u to vrijeme išla raditi. Ja sam joj rekla može. Odnijela sam tu krevetninu.”

Svjedočio je i ujak dviju sestara, Dragutin Sabol. Vidno potresen prisjećao se zašto s Dominićima nije puno komunicirao. Rekao je da nije “mogao podnijeti njihov način života” te da je njihov otac pijančevao. Tvrdi kako je ispitivao svoju sestru gdje mu je nećakinja. Ona mu je odgovarala kako je u Francuskoj s dečkom, pa na kruzeru, ali da se javlja samo Smiljani, za koju su vještaci zaključili da je latentno agresivna, s poremećajem ličnosti i narcističkim crtama. Na suđenjima reagira najčešće plakanjem te uvijek dolazi s papirima, zapisuje te ispituje svjedoke, piše RTL.

Svladavaju je emocije?

“Neki će samo navući masku negacije, izolacije, da pokušaju izolirati te emocije. I cijelo suđenje za teška djela proći će s jednim izrazom lica. Neki će reagirati burno, plačem”, pojasnio je Ante Bagarić iz Klinike za psihijatriju Vrapče i dodao kako će se tako slučaj pravednije riješiti nego da šuti, jer ako nešto skriva prije će se razotkriti.

“Mit je da postoje ljudi koji mogu redom činiti različita kaznena djela ubojstva. Samo ih čine i ništa ne osjećaju, to ne postoji. Ljudsko tijelo i emocije nisu napravljene na način da ne reagiraju, pitanje je koliko mi to vidimo”, dodao je Bagarić.

“U ovom postupku će se raspravljati i odlučivati o obiteljskim tajnama, o lažima i prikrivanju. Plus, tko su bile agresivne osobe u obitelji, čiji su tragovi pronađeni i je li okrivljena objektivno mogla sama pohraniti tijelo sestre u zamrzivač”, naglasio je Smiljanin odvjetnik o procesu koje se nastavlja u studenom i seli na Vrhovni sud koji će odlučiti o tome hoće li Smiljana Srnec moći na suđenja dolaziti sa slobode.

