POSLJEDNJE JAVLJANJE OBITELJI PRIJE TRAGEDIJE: ‘U Čepinu smo, završili smo dio posla, ali imamo problem. Javim se kasnije…’

‘U Čepinu smo. Završili smo dio posla, sad smo bili na pauzi, ali imamo problem. Javim se kasnije’, posljednje je što je stradali djelatnik Vodovoda rekao supruzi i kćerima preko videopoziva.

Djelatnici Osječkog Vodovoda u utorak ujutro su došli u Čepin očistiti zakrčeni kanalizacijski priključak u Kalničkoj ulici. Ljudima su se vraćale fakalije u kuću te je čepinska tvrtka Urednost, vlasnik odvodnog sustava i crpne stanice, pozvala Osječki vodovod da odrade čišćenje.

“Odmah po dolasku radnici su vidjeli da nije problem u priključku nego u cijelom uličnom cjevovodu, koji je zaštopan,” rekao je Branko Pavić, rukovoditelj u osječkom Vodovodu, dodajući kako oni čiste odvode kao ulužnu djelatnost.

Objasnio je kako su dečki idući dan opet otišli na teren, odštopali kanal, uklonili mulj, talog, odbačene krpe, no sve je to odvodom stiglo do crpne stanice, te se i ona zaštopala. No radnici vododova nisu imali ni opremu niti radni nalog za čišćenje stanice pa je njihov šef ponovo zvao tvrtku Urednost.

‘Za čišćenje imamo poseban tim’

“Crpne stanice su opasne jer su obično jako duboke, do deset metara, pune su metana i drugih otrovnih plinova koji se oslobađaju od fekalija, a u njima također ima otpadnih voda” pojasnio je Pavić. No tvrtka Urednost je poslala svoje ljude.

“Za desetak minuta došla su tri djelatnika Urednosti s nekakvim alatom. Naši ljudi su stajali sa strane i čekali da oni očiste zaštopanu rešetku u stanici” svjedoči Pavić.

Jedan od djelatnika Urednosti sišao je u otvor pokušavajući kukom koju je imao zakvačiti rešetku, no tad je počela drama.

‘Reagirali ljudski i krenuli spašavati kolegu’

“Taj je radnik izgubio svijest i upao u dno rupe. Naši su djelatnici instinktivno, ljudski, nesvjesni opasnosti od svega što se nalazi u crpnoj stanici, krenuli spašavati kolegu. Jedni druge su spašavali i na kraju je sve završilo tragično” kaže za 24sata Pavić.

Prvi u jamu crpne stanice ušao Mario Horvat, djelatnik Urednosti, bez zaštitnog odijela, maske ili bilo kakve druge sigurnosne opremu. Čim je ušao, omamili su ga otrovni plinovi i onesviješten je pao na dno jame, u otpadne vode. Počeo se gušiti. U pomoć mu je krenuo, Danijel Franjić. I on se onesvijestio nakon što je ušao u jamu.

Isto se dogodilo i Luki Karinu, a potom i Ivanu Mazuru. Ugledavši četvoricu svojih kolega na dnu duboke jame, onesviještene, dok im glava tek povremeno izvire iz otpadnih voda, Boris Banović trčao je uokolo i dozivao pomoć. Ubacio je u jamu nekakav lanac ne bi li se za njega bilo koji od njih uspio uhvatiti, no svi su bili onesviješteni.

“Uspio je nazvati policiju, hitnu i vatrogasce i pao na travu pokraj prepumpne stanice. Samo je ponavljao kako su četvorica u šahtu”, rekao je jedan od svjedoka ove nesreće.

Vatrogasci su brzo došli na mjesto tragedije, no od četvorice radnika, dvojici nije bilo spasa. Trećeg radnika su 15-ak minuta reanimirali na ulici no kasnije je preminuo u bolnici. Tragediju je preživio samo posljednji radnik koji je ušao u jamu, Ivan Mazur (52) iz Čepina, no u životnoj je opasnosti i nalazi se na Intenzivnom odjelu osječkoga Kliničkog bolničkog centra.

Posljednji poziv obitelji

Nepsoredni prije tragedije, jedan od stradalij djelatnika Vodovoda, Danijel Franjić razgovarao je s obitelji, doznaje 24 sata. Supruga i djeca često su ga znali nazvati dok je bio na poslu.

“Gdje si, malena te hoće pozdraviti, jel imaš puno posla?, upitala ga je bezbrižno supruga Iva preko videopoziva. Oko nje su se gurale dvije djevojčice želeći vidjeti tatu na kameri. Danijel se užurbano javio. Izgledao je i zvučao zabrinuo.

“U Čepinu smo. Završili smo dio posla, sad smo bili na pauzi, ali imamo problem. Javim se kasnije” rekao je i prekinuo razgovor.

To je bilo u 10.59 sati. Sat vremena kasnije Iva je doznala da je njen suprug mrtav.