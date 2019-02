POPODNEVNA ŠETNJA ZAVRŠILA KRVOPROLIĆEM: Nožem izbo kujicu četiri puta, uginula je vlasnici na rukama

“U početku uopće nisam shvatila što se događa, pas je cvilio, ovaj ga je i dalje ubadao, Koko se u jednom momentu samo okrenula i počela vraćati prema meni. Da je barem uzvratila, možda bi danas bila živa…”

U subotu oko 16 sati u Šijanskoj šumi u Puli, brutalno je ubijena sedmogodišnja ženka američkog staforda, Koko, i to dok je šetala sa svojom vlasnicom. Naime, neimenovani Puljanin zadao joj je četiri ubodne rane nožem, od kojih je jedna bila duboka osam centimetara.

“Koko je bila kućni pas, naš ljubimac, odgojena da bude s djecom. Ona je spavala s mojom djecom. O njezinoj blagoj naravi, mada spada u opasne pasmine, dovoljno govori činjenica da se ona uopće nije branila, da je primila četiri uboda nožem i krenula prema meni. Nakon nekoliko metara samo je pala, dok je krv iz nje šikljala na sve strane”, ispričala je vlasnica ubijene kujice za Glas Istre.

“Htjela ih je pozdraviti, pronjuškati”

Ona dodaje i kako u Šijanskoj šumi i inače šeće psa s prijateljicom te da su njih dvije tog popodneva otišle dublje u šumu kako bi pustile pse s povodca da se istrče.

“Dublje u šumi vidjele smo mlađeg dečka i curu kako zajedno s nekim psom čuče u žbunju. Nakon nekih sat vremena, vraćajući se, ponovo smo naletjeli na njih i moja Koko krenula je prema njima da ih pozdravi, pronjuška. No čim je prišla, taj je manijak uhvatio svog psa, dignuo ga u zrak i krenuo rukom prema mome psu. Bio je to dečko od dvadeset i nešto godina, odjeven u maskirne hlače s nekakvom vojnom narukvicom oko ruke. U početku uopće nisam shvatila što se događa, pas je cvilio, ovaj ga je i dalje ubadao, Koko se u jednom momentu samo okrenula i počela vraćati prema meni. Da je barem uzvratila, možda bi danas bila živa. Kada sam stigla do nje, ona je već pala na pod, krv je špricala na sve strane, vezala sam šal oko nje, ali nisam mogla spriječiti daljnje krvarenje”, ispričala je slomljena vlasnica nesretne Koko za Glas Istre.