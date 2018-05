PONOVNO SUĐENJE MLADOM UBOJICI IZ DRAMLJA: Ocu je rekao ‘Ja ga ubadam, a on nikako da umre. On je sotona’

Kulišek je Jagodića usmrtio zadavši mu čak 40 uboda nožem, a svoj postupak, bez naznaka kajanja, na sudu je objašnjavao “glasovima u glavi” koji su mu navodno govorili da mora ubiti Jagodića koji mu se, kako je također tvrdio, u snu javljao u obličju vraga

Na Županijskom sudu u Rijeci nastavljen je ponovljeni sudski postupak 25-godišnjem Dini Kulišeku iz Dramlja zbog ubojstva svoga vršnjaka Ivana Jagodića i pokušaja ubojstva Jagodićeve, tada 19-godišnje djevojke Meriem Demo u Crikvenici u siječnju 2014. godine. On je u lipnju prošle godine nepravomoćno osuđen na 38 godina zatvora, no suđenje se ponavlja zbog nepouzdanih iskaza nekih svjedoka koji su potakli sumnju u njegovu neubrojivost.

Kulišek je Jagodića usmrtio zadavši mu čak 40 uboda nožem, a svoj postupak, bez naznaka kajanja, na sudu je objašnjavao “glasovima u glavi” koji su mu navodno govorili da mora ubiti Jagodića koji mu se, kako je također tvrdio, u snu javljao u obličju vraga. Kulišek se, kazali su oni koji ga znaju, drastično promijenio nekoliko mjeseci prije zločina. Počeo je spominjati crnu magiju i i paranormalne pojave.

“Ti to ne razumiješ, ja ga ubadam, a on nikako da umre”

Isto je ovoga puta na sudu potvrdio i Kulišekov otac Aleks koji kaže da je ozbiljnije probleme sa sinom primijetio par mjeseci prije ubojstva kada je ovaj svakodnevno pričao i smijao se sa samim sobom, mrmljajući sebi u bradu ili pak bio odsutan, pišu 24 sata.

“Zbog sitnih tinejdžerskih problema, poput popuštanja u školi i konzumacije marihuane, s Dinom smo, kada je imao 17 godina, išli po savjet kod psihologa, no oni su ga tada htjeli zadržati na promatranju tri do četiri tjedna, čemu sam se ja protivio jer nisam htio da izostaje s nastave”, kazao je na početku svjedočenja Aleks Kulišek.

Kada bi u to vrijeme sina upitao što mu je, ovaj bi mu obično odgovarao “ma ništa, nešto sam zabrijao”.

“Kada sam ga prvi put posjetio nakon ubojstva i pitao ga kako je mogao to napraviti i toliko puta izbosti pokojnika, odgovorio mi je: ‘Ti to ne razumiješ, ja ga ubadam i ubadam, a on nikako da umre, on je sotona i ne može umrijeti'”, kroz suze je govorio vidno potreseni mladićev otac.

“Govorio mi je o glasovima koji ga opsjedaju i psuju”

Otac je kazao kako je sinu izrazio žaljenje što nije ništa od toga naslutio jer bi u suprotnom nešto poduzeo i obitelj odselio nekamo drugdje. No, sin mu je, kaže, na to govorio: “Ti ništa nisi mogao, on je mene toliko opsjedao da se nisam mogao maknuti od njega”.

“Također mi je govorio o konstantnim glasovima koji ga opsjedaju i psuju i koji mu govore što mora napraviti. Znam da je zbog tog svog stanja u zatvorskoj bolnici primao toliku količinu lijekova da je od njih oticao, no nisam primijetio da su mu oni pomogli jer za vrijeme naših trogodišnjih posjeta stanje mu je cijelo vrijeme bilo vrlo promjenjivo. Nekad mi se činio bolje i s njim se moglo razgovarati, a onda bi nanovo bio totalno odsutan ili u pričanju sa samim sobom, a često i spominjao da osjeti smrad”, kazao je Kulišekov otac na sudu.

Sestri je opisao ubojstvo do detalja

Na upit suca zašto nije potražio stručnu pomoć za sina, Kulišek je kazao da je sinobvljevo ponašanje pripisivao marihuani i lošem društvu nadajući se da će vremenom sve to proći samo od sebe, prenose 24 sata. Svjedočila je i Kulišekova majka Sandra koja je na pitanje tužiteljstva odgovorila da vjeruje sinu kada tvrdi da je ubijeni Jagodić bacio urok na njega jer je to, kaže, bilo “njegovo stanje svijesti”. I optuženikova sestra Arijana kazala je kako je uočila promjene u bratovljevom ponašanju.

“Bio je uvjeren da je Jagodić sotona i krivio ga za svoje nesanice i probleme. Njegovo ubojstvo opisao mi je u detalje do toga kako su probadanjem noža kroz pokojnikovo srce nestali svi ti problemi. I sada, dok ga posjećujem, ima razne faze s glasovima, od onih kad komunicira s anđelima i drugim svijetom do onih kad se usred razgovora križa i moli. Vjerujem da mu je teško živjeti s tim, a nekad se nosi bolje, nekad lošije”, kazala je Kulišekova sestra koja također kaže kako je promjene u bratovljevom ponašanju isprva pripisivala njegovoj konzumaciji droga.

I ona , kao i Kulišekovi otac i mati, tvrde da nikada prije ubojstva nisu upoznali niti čuli za pokojnog Jagodića.

Cimeru u ćeliji rekao da će se izvući na neubrojivost

Na ponovljenom suđenju pročitan je i iskaz Dejana Gavrana, koji je s Kulišekom dijelio ćeliju u zatvoru. On tvrdi da mu je ovaj detaljno opisao kako je isplanirao i počinio ubojstvo te nabavio nož te da mu je rekao da će se izvući na činjenicu da je mlad i nekažnjavan te na neubrojivost.

Kulišekova obrana, pišu 24 sata, zamolila je sud da pažljivo razmotri i s posebnom pažnjom analizira iskaz ovog svjedoka jer je riječ o kompromitiranom čovjeku, u više navrata osuđivanom zbog prijetnji, prevara i razbojništva, a trenutno osuđenim na 37 godina robije zbog silovanja i ubojstva bake od 72 godine. Tužiteljstvo je pak uzvratilo da su većina svjedoka u ovom slučaju zatvorenici te da navedeni svjedok ne bi bio u stanju dati toliko detaljan iskaz da mu okrivljeni sam nije iznio sve detalje.

