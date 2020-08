POMORCU TRIPUT U GODINU I POL PROVALILI U KUĆU: Sada je dobio nož u trbuh

Obitelj 67-godišnjeg pomorca Zdravka V., koji je tijekom sprječavanja pljačke svoje kuće u subotu uboden nožem u trbuh, optužuje policiju da se nije potrudila riješiti prve dvije provale, smatrajući da bi time spriječili treću provalu i njegovo ranjavanje

Kuća 67-godišnjeg pomorca Zdravka V. u Bribiru bila je metom provalnika u subotu oko 6 sati. U okršaju s jednim ili više delikvenata, vlasnik je dobio nož u trbuh te je s tom ozljedom prebačen u KBC Rijeka. Dok crikvenička policija utvrđuje sve okolnosti i traga za počiniteljima, pomorčeva obitelj tvrdi da je to već treći put u godinu i pol dana da im provalnici pokušavaju ući u dom. Osim toga kažu da su njegovu suprugu policajci odveli u postaju i tamo je nekoliko sati traumatizirali.

“Informacije o ocu iz bolnice kapaju na kapaljku. Ne možemo k njemu zbog situacije s koronom. Ne puštaju nas u bolnicu, niti nam išta govore. A majka je u postaji cijeli dan. Ispituju je jel’ moj otac kockar, jel’ kome dužan i tako dalje. Ista su to pitanja koja su postavljali i nakon prethodne dvije provale, a baš po tom pitanju očito nisu napravili apsolutno ništa. Zamislite, prva dva puta nisu čak izuzeli ni tragove iz kuće, a roditeljima su nabili osjećaj krivnje uvjerivši ih kako danas lopovi nose rukavice pa samim time nema ni smisla uzimati tragove, pogotovo zato što ništa nije ukradeno. Prvi put prije godinu i pol, otprilike, bilo je oko 4 ujutro kad je otac čuo lupanje. Spustio se u garažu kroz koju su provalnici ušli. Lupili su ga nečim po glavi i u nesvijesti ga je tako mama našla, a lopova nigdje. Tad nisu ukrali ništa, kao niti nekoliko mjeseci poslije kad su opet došli pred zoru. Razvalili su garažna vrata na struju koja je otac spustio”, za Jutarnji je posvjedočila pomorčeva kćer.

Inspektor prekinuo razgovor majke i kćeri

S majkom je uspjela porazgovarati nakratko tek u subotu ujutro. Nazvala ju je na mobitel te ispred policijskog inspektora uključila zvučnik. On je odmah prekinuo razgovor rekavši da je gospođa na ispitivanju i da ne dolaze pred policijsku postaju.

“Pa tko će meni zabraniti da ja ispred policije čekam svoju majku? Već godinu i pol roditelji žive u strahu. Nakon što prva dva puta policajci iz kuće nakon provale nisu uzeli otiske i tako nisu odradili svoj posao do kraja, sad mi maltretiraju majku pitanjima, kao da su ona i tata zadnji kriminalci koji daju povoda da budu opljačkani. Oni su mirne osobe, nisu konfliktni, niti novac ikome posuđuju. Mama je umirovljenica, a tata pomorac. Cijeli je život vrijedno radio i štedio. Netko očito misli da u kući drže veliku količinu novca i druge vrijednosti. Žalosti me što već nakon prve provale policija nije odradila temeljito svoj posao pa možda do ove treće provale, tijekom koje mi je otac ozlijeđen, ne bi niti došlo”, smatra pomorčeva kćer, sumnjajući u volju policije da riješi ranije provale.

Tek trebaju ispitati žrtvu

Iz Policijske uprave primorsko-goranske kratko su poručili, ne želeći komentirati slučaj, da je “kriminalističko istraživanje u tijeku kako bi se utvrdile sve okolnosti i relevantne činjenice ozljeđivanja muške osobe na području Bribira”. Ako počinitelji budu uhvaćeni, moglo bi ih se teretiti i za pokušaj ubojstva. Policajci su ovog puta izuzeli sve tragove te pronašli nož kojim je Zdravko V. uboden, no više detalja će im ispričati sama žrtva nakon oporavka od operacije.