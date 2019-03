POMOĆNICA MINISTRA NA METI NAMETLJIVOG NASILNIKA: ‘Uhodio me, prijetio, napadao, slao na stotine poruka, a jednom me i zatočio’

‘Pratio me na moja službena putovanja i stajao mi pred kućom, a znao mi je slati i fotografije na kojima sam ja na terasi kuće. Maltretira me dok ne pristanem na susret, a kad mi je dolazio u kuću nije se dao istjerati’, ispričala je na sudu pomoćnica jednog ministra u Vladi RH o muškarcu s kojim je vezu započela preko internetske stranice za ‘usamljena srca’

Nakon što je doživjela bračni brodolom, pomoćnica jednog ministra u Vladi RH odlučila je utjehu u novoj “srodnoj duši” pronaći preko interetske stranice za poznanstva Badoo. No, ta se odluka pokazala lošom .

Bio je 22. listopada 2017. godine kada je zaiskrilo između nje i 43-godišnjeg muškarca, inače sina jednog uglednog zagrebačkog liječnika. Njihova komunikacija brzo je prešla u drugu dimenziju. Ljubovali su mjesecima, sve dok ona u travnju prošle godine nije odlučila prekinuti vezu. Prema njezinim tvrdnjama, prekid je bio neminovan jer se druženje pretvorilo u jednogodišnju agoniju zapaprenu uhođenjima, prijetnjama, psihičkim maltretiranjem, a bilo je i trenutaka kad je bila “njegova zatočenica”, piše Jutarnji list, ne navodeći o kojoj se državnoj dužnosnici radi.

‘Udario me šakom u glavu dok sam sjedila na klupi’

Na koncu je ta virtualno započeta veza završila na sudu gdje je podignuta optužnica protiv nametljivog muškarca. Pred sudom je pomoćnica ministra detaljno opisala odnos s čovjekom kojeg je upoznala na stranici namijenjenoj spajanju “usamljenih srca”. Problemi su, kaže, počeli već nakon dva mjeseca veze kada ju je ovaj, na Božić 2017. godine, fizički napao.

“Ljutio se na mene tvrdeći da mu taj dan nisam posvetila dovoljno pažnje. Udario me šakom u glavu dok sam sjedila na klupi, a svojim nogama je stao na moje noge i nije mi dao da se pomaknem. Bio je vrlo neugodan, a u blizini nije bilo prolaznika. Zadobila sam modricu na lijevom oku, ali nisam išla liječniku. Modricu sam prekrila šminkom i odlučila prekinuti vezu”, kazala je.

Optuženi je inače otac sedmero djece iz različitih veza, a njoj je rekao da ima četvero djece koja su mu oduzeta i da su sva djeca umrla unazad nekoliko mjeseci. Njenu odluku da prekine vezu s njime nije želio prihvatiti pa joj je svakodnevno slao na stotine poruka, a neke je stavljao i na Facebook stranicu ministarstva u kome ona radi.

“Pokušala sam na razne načine maknuti se od njega i objasniti mu da je kraj, ali ne ide. Bojim ga se i uvjerena sam da bi mogao nauditi meni i mojoj djeci. Manipulator je, uhodi me, utječe mi na psihu, minira ministarske konferencije tijekom kojih mi šalje besmislene poruke. Pratio me na moja službena putovanja i stajao mi pred kućom, a znao mi je slati i fotografije na kojima sam ja na terasi kuće. Maltretira me dok ne pristanem na susret, a kad mi je dolazio u kuću nije se dao istjerati”, ispričala je na sudu pomoćnica ministra.

‘Sredit ću ja tebe bez nasilja, pisanim putem’

Kada mu je nakon Uskrsa prošle godine kazala da više ne želi imati ništa s njime, počeo ju je, kaže, zastrašivati. Jedan od poruka koju joj je tada poslao glasila je: “Sredit ću ja tebe bez nasilja, pisanim putem”.

“Učestalo me iz obližnje šume pokraj moje kuće vrebao i noćima promatrao što radim, jesam li sama ili s djecom. I onda bi, ako sam bila sama, prijetnje i pritisci išli toliko daleko da bi cijele noći slao prijeteće poruke i moje fotografije slikane iz mraka, pa svoje slike pokraj moje kuće i iz šume. Prijetio je i osvetom mom bivšem suprugu. Jedne noći prijetio je da će mi razbiti kuću, nazvao me i rekao da maknem djecu s prozora jer da će sve porazbijati. Maltretirao me i dok sam bila na službenim putovanjima ili na poslu. Osobito ako je znao da se radi o situacijama u kojima nikako nisam mogla komunicirati, tek tada je bio posebno motiviran raditi pritiske”, kazala je dodavši kako se ovaj ponekad običavao i samoozljeđivati pred njom i prijetiti samoubojstvom.

Jednom prilikom, kaže, jedva je izvukla živu glavu kada je došla k njemu na piće.

“Oko prošlog Uskrsa došla sam kod njega, a on mi je fizički priječio da idem kući. Stao je na vrata i odgurnuo me nazad. Pala sam na pod, lupala po zidovima i vikala misleći da će me čuti susjedi. Uplašio se reakcije susjeda pa me pustio. Tada me držao doma dan i pol zatočenu. Nakon toga više nikada nisam prišla blizu njegova stana. Bojim ga se jer me učinio zatvorenikom svoga svijeta, bez slobode kretanja i izbora te mogućnosti raspolaganja svojim slobodnim vremenom”, opisala je najgori dio svoje agonije.

Optuženi poriče većinu, kaže da joj nikada ne bi naudio

Optuženi koji je uhićen 18. siječnja iznio je sasvim drugačiju priču rekavši pred sudom da se “zaljubio do ušiju” i “bezveze si napravio cirkus”.

“Nemam aktovku, nemam doktorat, ali nisam ni s ceste. Meni su neke stvari ostale nejasne. Nakon što mi je rekla da je gotovo, viđali smo se povremeno, jednom mjesečno. Nisam znao na čemu sam. Pozivala me i dalje k sebi doma, zvala me na juhicu i da joj usput kupim mrkvu. I znao sam ostati do sutradan ujutro. Ako si s nekim prekinuo zauvijek, onda mu to treba reći u lice. I ne, nisam je uhodio. Pokraj njezine kuće, koja je uz šumu, ima jedna livada i na njoj klupica. Tamo sam znao odlaziti. Ne bih joj nikad naudio. S njom u društvu bilo mi je lijepo. Nije istina da sam joj prijetio, kao što kaže, ozljeđivanjem nje, djece, bivšeg muža. Nisam taj tip. Vidjeli smo se i oko Božića te 30. prosinca i naglasila mi je da joj više ne dolazim gore. I to sam poštivao. A u poruci mi je napisala “ako ikad osjetim potrebu, zvat ću te”. Pa dokle tako”, kazao je.

Kazao je kako mu je rekla da nije u rangu njezina društva te da joj se gadilo što u to vrijeme nije imao zube.

“Rekla je da ju je sram. Ali sam ih na kraju sredio tako što sam digao kredit. U godinu dana druženja samo smo navečer tri puta izašli van. Uglavnom me zvala k sebi. Dok smo bili u vezi, viđali smo se stalno. Otkad je počela raditi u Ministarstvu, imala je manje vremena. I nisam je čekao pokraj kuće, nego na padini gdje je klupa s pogledom na Zagreb”, kazao je optuženi priznavši da joj je slao mnogo poruka, ali ne odmah nakon prekida.

Želio je, kaže, obnoviti vezu jer je “uživao u svakoj sekundi s njom”, a priznaje da je zbog svoga “brzog jezika” poslao i neke uvredljive te prijeteće poruke. Ipak, odbacujeda ju je zvao s drugih brojeva i prijetio razbijanjem kuće. Priznao je da je već desetak godina u psihijatrijskom tretmanu zbog problem s emocijama dodavši da “nije ništa strašno”.

Ima poremećaj ličnosti i pravomoćnu presudu

Jutarnji list piše kako je o drami pomoćnice ministra svjedočila i jedna njezina kolegica iz ministarstva.

“Nepozvan je otišao za njom i na jednu konferenciju za medije u Dalmaciji. Tada je glumio fotografa, tvrdeći svima da ga je angažiralo Ministarstvo. Ono što je najgore jest to da ju je cijelo vrijeme tijekom konferencije obasipao porukama. Ona je inače vrlo mirna, staložena i teško ju je izbaciti iz takta, no tom je čovjeku to uspjelo pa ga je na kraju prijavila policiji”, kazala je.

Optuženi se navodno obraćao u službi za odnose s javnošću Ministarstva predstavljajući se kao novinar pa je, piše Jutarnji list, jednom prilikom uspio ući na jednu manifestaciju zatorenog tipa u Dalmaciji skupa s dvjestotinjak uzvanika i dužnosnika Ministarstva, no na koncu su ga zaštitari izbacili.

I kućna pomoćnica pomoćnice ministra kaže kako je uočila da je optuženi bio čudan, a prijateljica maltretirane kaže kako su njezini susreti s njom započinjali rečenicom: “Opet sam danas dobila 100 poruka od njega”. Jutarnji list piše kako optuženi muškarac ima poremećaj ličnosti s emocionalno nezrelim obilježjima te da je lani pravomoćno osuđen na 10 mjeseci zatvora s dvogodišnjim rokom kušnje uz obvezno psihijatrijsko liječenje u trajanju od dvije godine.

