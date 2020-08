POLUDIO ZBOG RAČUNA ZA STRUJU? Zašto je muškarac (49) na cesti odvijačem izbo dvoje djece?

Djevojčica je puštena kući na njegu, što znači da su ozljede lakše prirode, no dječak je zadržan i on je teže nastradao

Kod Osijeka je uhićen 49-godišnji muškarac koji je u mjestima Darda i Mece dvoje djece izbo, navodno odvijačem. Djevojčica i dječak hitno su prevezeni u osječku bolnicu, a policija je obavljala razgovore s očevicima i susjedima napadača. Iz osječke su bolnice rekli za RTL da su djeca izvan životne opasnosti.

Neslužbeno se doznaje kako je riječ o dječaku i djevojčici starima 11 godina, djevojčica je puštena kući na njegu, što znači da su ozljede lakše prirode. No, dječak je zadržan i on je teže nastradao i pod monitoringom je osječkih liječnika. No, izvan je životne opasnosti.

Slučajno izabrao žrtve

Napad se dogodio u 10:45 sati, 49-godišnji napadač je stigao ispred trgovine te je dječaka napao s, neslužbeno se doznaje, odvijačem. Potom je krenuo dalje i na ulici je susreo djevojčicu koju je također napao. Sve to govori da je slučajno izabrao žrtve napada. Osobno nije ništa imao protiv te djece nego su mu se našla na putu u tom trenutku.

O motivu napada se još uvijek ništa ne zna, a mještani kažu da je napadač “samozatajna i mirna osoba” te ne znaju puno o njemu. U javnosti se nije puno pojavljivao, a s društvenih mreža bi se moglo zaključiti kako bi možda motiv napada mogao biti riječ o neplaćenom računu za električnu energiju zbog čega je on pobjesnio.

Policija i DORH i dalje rade na cijelom slučaju. Napadač je ubrzo uhićen i nalazi se u osječkoj policiji, izvijestio je RTL.

