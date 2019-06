POLICIJSKA BRUTALNOST: Nasamario ih mudri razbojnik, pa su se brutalno okomili na nevinog dečka (16)

Cijeli slučaj prijavljen je vrhu splitske policije, proceduru je pokrenuo dječakov otac.

Splitska policija neki dan nije uspjela uloviti pljačkaša poslovnice Hrvatske pošte, iako su mu postavili zasjedu, no zato su s priličnom brutalnosti postupali s nevinim 16-godišnjakom koji se našao u krivo vrijeme na krivom mjestu, koji im je bio sumnjiv jer je na glavi nosio kapuljaču.

Razbojnik dvaput opljačkao istu poštu

Podsjetimo, drski pljačkaš dvaput je opljačkao poslovnicu Hrvatske pošte u Ulici Domovinskog rata u Splitu. Tek četiri dana nakon što je počinio razbojstvo lopov se ponovno poslužio novcem iz te poslovnice, iako su ga policajci čekali u zasjedi.

LOPOV U SPLITU NASAMARIO POLICAJCE: Čekali su ga u zasjedi, a on je spektakularno pobjegao s plijenom

Dok su policajci tragali za razbojnikom, primijetili su u dvorištu između zgrada mladića koji je sjedio na stolici i slušao glazbu iz slušalica. U jednom trenutku čulo se ‘Stoj, pucat ću! Baci pištolj!’, a dvorištem je trčalo desetak policajaca, piše Slobodna Dalmacija. Uperili su oružje u srednjoškolca, bacili ga na pod te ga vezali lisicama. Čim je čuo galamu, dječakov je otac izašao iz stana. Rečeno mu je da njihov sin odgovara opisu pljačkaša te mu nisu dali da se približi djetetu.

Trčao s lisicama na rukama

Dečka su pak natjerali da vezanih ruku trči po dvorištu kako bi procijenili trči li kao razbojnik koji im je spektakularno pobjegao. Iako su im susjedi govorili da se radi o mladiću koji nije delinkvent i koji živi u tom dvoritu, svejedno su ga odlučili privesti. Tek kad je jedan policajac rekao da mu ipak ne liči na pljačkaša, pustili su ga.

‘Da, točno je da se sve to odigralo u dvorištu ispred zgrade gdje živimo i da su to o čemu me pitate napravili mom sinu. No, shvatite me, ne bih želio ništa komentirati dalje, sve što sam imao kazao sam policajcima dajući službenu primjedbu na njihovo postupanje. Razumijem ih da su obavljali svoj posao, no ipak su mogli biti malo obzirniji kad su vidjeli da se radi o maloljetnom djetetu, mogli su se ispričati kad su vidjeli da su pogriješili. Vjerujem i nadam se da se ovakvo što neće dogoditi više ničijem djetetu i da će drugi put biti pažljiviji u svom postupanju’, rekao je mladićev otac te dodao kako mu sin od šoka već dva dana nije izašao iz kuće.

Mirno dijete

Susjedi su zgroženi. ‘Ma, to je dite samo takvo, mirno i dobro, da su tražili bolje dite, ne bi ga mogli nać. Pa kud baš na njega jadnoga… Da je više takve dice, ni bi bilo ovakvih problema kakvih danas ima s mularijom. Ne ponovilo se nikome’, rekla je jedna susjeda.

Prijava vrhu splitske policije

Cijeli slučaj prijavljen je vrhu splitske policije, proceduru je pokrenuo dječakov otac.