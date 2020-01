POLITIČAR IZ SPLITA IZVADIO ‘ALATKU’ I DIRAO SE PRED DJEVOJKAMA U PARKU: ‘Impotentan sam zbog steroida, držao sam gaćice svoje cure…’

Degutantno ponašanje političara zamijetio je mladić koji je prije njega sjedio na toj klupi s tadašnjom djevojkom

Bivši lokalni političar iz Splita osuđen je na splitskom Općinskom prekršajnom sudu na 30 dana zatvora, no rešetke može izbjeći ako u roku od godine dana ne počini novi prekršaj s izrečenom istom ili težom kaznom. Naime, ovaj 54-godišnjak je masturbirao na javnom mjestu, javlja Slobodna Dalmacija.

Inače, ovaj bivši političar aktivno se bavio politikom 15 godina te je bio dio jedne od vodećih splitskih stranki. Na optuženičkoj klupi završio je zbog toga što je 21. lipnja 2019. oko 22:50 na klupi u parku u Ulici Kruševića guvno, alkoholiziran s jednim promilom u krvi, masturbirao pred nekoliko djevojaka koje su sjedile na obližnjim klupama. Degutantno ponašanje političara zamijetio je mladić koji je prije njega sjedio na toj klupi s tadašnjom djevojkom.

‘Slučajno sam pogledao prema njemu i vidio da je iz hlača izvadio spolovilo’

Mladić je sudu ispričao da je sjeo na klupu u blizini splitskog HNK te da je na klupi malo dalje od njega i djevojke bilo nekoliko njegovih prijateljica. No, nedugo zatim, na klupi koja je bila između one gdje je mladić sjedio s djevojkom i one gdje su sjedile njegove prijateljice, sjeo jedan čovjek.

“U jednom trenutku, slučajno sam pogledao prema njemu i vidio da je iz hlača izvadio spolovilo i da je počeo masturbirati, pa sam odmah rekao curi da idemo odatle. To sam rekao i prijateljicama. Nisam im htio ništa govoriti, da se ne bi šokirale, a curi sam rekao što sam vidio tek kad smo izišli iz parka. Ona je odmah nazvala policiju sa svog mobitela, te ga je dala meni da obavim razgovor. Policija je tražila da ostanemo na licu mjesta do njihova dolaska, što sam i napravio. Nakon dolaska, zatražili su da im pokažem tu osobu”, ispričao je mladić na sudu.

Bizarna obrana političara

Okrivljenik je negirao da je masturbirao dok je gledao djevojke uz tvrdnju da je nakon kupanja na Bačvicama prošetao do praka i sjeo na klupu dok su mu u rukama bile kupaće gaćice njegove partnerice. Kako piše Slobodna Dalmacija, 54-godišnjak je sucu rekao da se nekada bavio bodybuildingom te da je koristio steroide zbog čega je danas impotentan. Rekao je da su to gaćice njegove partnerice s kojom ne živi u istoj kući i dodao da su u vezi, ali da nemaju spolne odnose.

“Volim skupljati gaćice svojih partnerica jer mi to pruža zadovoljstvo. Dok sam sjedio u parku, gdje me je zatekla policija, zbog mraka, nisam dobro vidio tko se sve još tu nalazi, ali sam po glasovima zaključio da tu ima mlađih ženskih osoba”, rekao je u obrani.

Sudac njegovu obranu smatra razvidnom

No, sudac Dražen Kapisoda smatra njegovo objašnjenje razvidnim te smatra da je okrivljenik bio svjestan da neće moći izbjeći utvrđivanje stvarnog stanja pa je pružio ublaženu sliku događaja. Ipak, naveo je da je i takvo ponašanje bizarno.

“Okrivljenik s jedne strane tvrdi kako skuplja donje rublje svojih partnerica te da je kritične prigode u ruci držao kupaće gaćice sadašnje partnerice, istovremeno tvrdeći da je impotentan, što je očigledno besmislena izjava i dodatni dokaz okrivljenikove sklonosti bizarnom ponašanju”, obrazložio je u presudi sudac Kapisoda.

Policija je predložila izricanje mjere obaveznog psihosocijalnog tretmana, no sudac je to odbio. Naveo je da valja pretpostaviti da je ta mjera predložena omaškom te nastavio da se tu vrstu zaštitne mjere ne propisuje ni specijalni ni generalni zakon pa se ta mjera za ovu vrstu prekršaja ne može izricati.