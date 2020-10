POLICIJA UPOZORILA GRAĐANE: U mjenjačnicama su se pojavile kopije eura, riječ je o fimskim novčanicama

Građane koji se susretnu s takvim novčanicama ili posumnjaju u originalnost policija poziva da to prijave na policijski broj 192

Varaždinska policija upozorila je u petak građane da su se u mjenjačnicama pojavile kopije eura koje su nepoznati počinitelji stavili u opticaj kroz neke kioske i trgovine s uslugom mjenjačnica, a riječ je o novčanicama koje se koriste u filmskoj industriji i prodaju kao suveniri.

Nekoliko prijevara s kopijama novčanica eura, odnosno s tzv. filmskim novcem varaždinska policija zabilježila je na svom području u posljednjih nekoliko tjedana.

Obratite pozornost na sitna slova

Lažne novčanice od 10 i 20 eura nose natpis sitnim štampanim slovima “This is not legal, it is to be used for motion props”, dok na novčanicama od 200 i 500 eura piše “Souvenir production”.

Policija savjetuje građanima da obrate pažnju na te detalje prilikom kupoprodaje ili razmjene novčanica od 10, 20, 50, 100, 200 i 500 eura kako ne bi prilikom transakcije bili oštećeni.

Građane koji se susretnu s takvim novčanicama ili posumnjaju u originalnost policija poziva da to prijave na policijski broj 192.