POLICIJA UHITILA ‘CRNOG MAGA’ U ZAGREBU: Na prevaru je uzeo 146.000 kuna; ‘Predaj mi novac i krenu hodati….’

Državljanin BiH sumnjiči se za prijevare u Zagrebu lažno se prikazujući i nudeći usluge crne magije te skidanja uroka

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 30-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo teške krađe i dva kaznena djela prijevare, izvijestili su iz PU zagrebačke.

Sumnja se da je s unaprijed stvorenom namjerom i s ciljem da za sebe pribavi protupravnu imovinsku korist, lažnim prikazivanjem činjenica, neutvrđenog dana izradio ili dao izraditi profil na društvenoj mreži na kojem je, predstavljajući se lažnim imenom, oglasio kako liječi tzv. crnu magiju.

Nakon što mu se 19. veljače 2021. godine na oglas javio oštećeni, osumnjičeni mu je rekao da uzme ušteđevinu i donese ju na Trg žrtava fašizma. Vjerujući da osumnjičeni, kako mu je predočio, uistinu skida uroke, oko 19 sati oštećeni je došao na dogovorenu adresu sastanka. Osumnjičeni je tada prišao vozilu oštećenog te ga uputio da mu u cilju skidanja uroka preda novac i pješice napravi rutu koju mu je striktno zadao u kvartu u kojem su se i našli, što je oštećeni i učinio. Iskoristivši njegovu odsutnost osumnjičeni se s otuđenim novcem udaljio s mjesta događaja.

Ponijela veću količinu novaca

Ni tjedan dana kasnije, 25. veljače oko 14.15 sati, predstavljajući se lažnim imenom osumnjičeni je, sumnja se, telefonom stupio u kontakt s oštećenom te i njoj ponudio usluge skidanja uroka tzv. crne magije. Na ponudu je oštećena pristala te se, prema prethodnom dogovoru, tri dana kasnije u jutarnjim satima sastala s osumnjičenim na Trgu žrtava fašizma.

Dok je oštećena tražila sitni novac kako bi platila uslugu parkiranja, osumnjičeni je vidjevši da ona kod sebe posjeduje veću količinu novca, u jednom trenutku u svoje ruke uzeo njen novac, obećavši da će joj ga sljedeći dan vratiti. Nakon što ga je oštećena zatražila da joj vrati novac, osumnjičeni joj je predao djelomičan, tek manji iznos, dok je ostatak novca zadržao za sebe nakon čega se vozilom udaljio s mjesta događaja.

Istog dana oko 15 sati, sumnja se, i ovaj put s ciljem da za sebe pribavi protupravnu imovinsku korist, telefonom je kontaktirao oštećenu te joj lažno predočio da joj može pomoći u rješavanju njenih zdravstvenih problema. Na njegovu ponudu oštećena je pristala nakon čega je on došao do njenog stana na području Trešnjevke. Nakon što ga je pustila u stan on je iskoristio njenu nepažnju i iz komode otuđio novac.

Materijalna šteta pričinjana ovim djelima iznosi oko 146.000 kuna. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, dok je kaznena prijava podnesena nadležnom državnom odvjetništvu.