POLICIJA TVRDI JEDNO, A IZNUĐIVANI PODUZETNIK DRUGO: Kaže da ništa nije radio na svoju ruku kad je smještena klopka Leonu Lučiću

Poduzetnik kojega je Leon Lučić pokušao iznuditi tvrdi da ništa nije radio sam na svoju ruku i bez znanja policije

Nakon što je danas policija na konferenciji za novinare ustvrdila da nije sudjelovala u klopki u koju je upao bivši policajac i glumac Leon Lučić, koji se trenutno nalazi u induciranoj komi nakon neuspješne iznude novca, iznuđivani zaprešićk poduzetnik izjavio je za 24sata kako ništa nije radio sam te da je sve prijavio policiji.

“Ništa nisam radio na svoju ruku. Prijavio sam policiji pokušaj iznude i dao im novac da ga označe. Imam i SMS na mobitelu, koji je oduzet, u kojemu su mi napisali da u akciji zovem 192”, ispričao je poduzetnik. Lučić je kako piše 24sata kontaktirao poduzetnika, rekao mu da ima prijavu protiv njega te da traži 100.000 eura kako bi ona nestane.

Javio se inspektorima s puta

7. siječnja poduzetnik je iz straha za obitelj prijavio iznudu policiji u Zaprešiću koja je vodila slučaj cijelo vrijeme. Snimili su telefonski razgovor iznuditelja i žrtve, kojoj su davali upute što reći i kako se postaviti. Postavljali su također klopku za Lučića i moguće pomagače. Pritom je označeni novac trebao biti glavni dokaz. Prošlog petka je sve skrenulo s predviđenog policijskog plana, a kako su izvijestili iz PU zagrebačke, žrtva se otišla sama sastati s ucjenjivačima.

Žrtva se navodno inspektorima javila s puta da ide autocestom iz smjera Lučkog prema Draganiću u jutarnjim satima, iako je akcija planirana popodne na području Zaprešića, doznaje 24sata od izvora koji je upućen u slučaj. Sa sobom nisu imali pripremljeni novac koji je ostao u postaji, a s poduzetnikom je bio njegov prijatelj i majstor borilačkih vještina. ”

“Mi smo došli do tog nadvožnjaka kraj Draganića, a dvojica su stajala s druge strane ograde. Pitali su me jesam li donio novac, na što sam rekao da jesam. Izašli smo prijatelj i ja iz auta te su u nas uperili pištolje i naredili nam da preskočimo ogradu. Kad smo to učinili, počeli su nas tući pištoljima”, rekao je poduzetnik.

‘Svi u policiji su povezani’

Ipak, uspjeli su se obraniti, Lučić je nokautiran, a njegov kolega ucjenjivač je pobjegao u nepoznatom smjeru.”Prijetio nam se da su svi u policiji povezani i da ćemo vidjeti kad dođu njegovi iz Lučkog. Ja sam završio s potresom mozga”, ispričao je poduzetnik.

Lučić je jedno vrijeme bio u induciranoj komi, a jučer je prebačen u zagrebačku KB Dubrava gdje se oporavlja. Operiran je također i ozlijeđeni prijatelj žrtve. Istrage iznude i teškog ozljeđivanja traju te bi svi sudionici trebali dobiti prijave, piše 24sata.

