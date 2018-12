POLICIJSKA POTRAGA ZA MUŠKARCEM KOJI JE PUCAO IZ KALAŠNJIKOVA: Ahmetović je opasan i naoružan, a ima i debeli policijski dosje

Osumnjičeni Senad Ahmetović je naoružan i opasan, a policiji je otprije poznat po debelom dosjeu u kojemu je evidentirano niz teških kaznenih djela, od krađa i nasilja do nanošenja tjelesnih ozljeda

Zagrebačka policija intenzivno traga za 34-godišnjim Senadom Ahmetovićem osumnjičenim da je u srijedu navečer u Vukomercu pucao iz kalašnjikova i izazvao paniku i revolt građana te opsadno stanje u tom zagrebačkom naselju.

Osumnjičeni je naoružan i opasan, a policiji je otprije poznat po debelom dosjeu u kojemu je evidentirano niz teških kaznenih djela, od krađa i nasilja do nanošenja tjelesnih ozljeda, pišu 24 sata.

Je li pobjegao u BiH?

Moguće je da je Ahmetović pobjegao u BiH, čiji je državljanin, a 24 sata neslužbeno doznaju da je on već nekoliko puta legalno mijenjao prezime. On je zet preminulog Šerifa Zahirovića (60), a do sada se prezivao Mujkić, Bajrić i Zahirović.

Policija je prvo sumnjala da je pucao iz kalašnjikova, a sad ga traže i zbog prijetnji.

