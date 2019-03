POLICIJA SE OGLASILA O NASILNOJ RACIJI U TKALČIĆEVOJ: Objasnili zašto su ‘sfrkali’ oca, sina i slučajnu prolaznicu

“Liječnik koji ih je pregledao utvrdio je da nemaju vanjskih ozljeda, te se nitko od njih nije žalio na bolove, dok je za ogrebotinu na laktu kod jednog od njih utvrđeno da je starijeg postanka, odnosno da je od ranije”, navodi policija

U noći sa subote na nadjelju u zagrebačkom klubu Funk u Tkalčićevoj ulici provedena je policijska racija. Neki od gostiju lokala nakon događaja izašli su u javnost s informacijama koje sugeriraju da su interventni policajci u postupanju bili nepotrebno brutalni. Zatražili smo očitovanje policije koje smo upravo dobili.

NASILNA POLICIJSKA RACIJA U POZNATOM ZAGREBAČKOM KLUBU!? ‘Bespomoćan sam gledao kako mi pomahnitali specijalci tuku sina’

Podsjetimo, saksofonist i skladatelj Mak Murić, poznat i kao unuk hrvatskog slikara Ede Murtića, tvrdi na svojem Facebooku profilu kako je u subotu navečer došlo do nasilne policijske racije u klubu Funk te da su policajci pritom trenirali silu. On je zajedno s Reneom Rehakom i njegovim ocem, ali i mladom prolaznicom, završio u pritvoru.

“U Funku je bilo sigurno preko 25 policajaca interventne, nitko me nije ništa pitao dok sam odlazio na WC i onda je lik banuo unutra i izvukao me van te sam naravno poludio. Imao sam dvije opcije, ići u policijsku ili ići u policijsku. Rene i njegov otac došli su vidjeti što se događa i njih su policajci doslovce tukli na cesti. Jedna prolaznica je reagirala, i nju su nasilno priveli samo zbog reakcije “Što to radite pobogu ?!?”.

I Murić i Rehak objavili su informacije o događaju na svojem Facebook profilu, a svjedočanstvo Andreja Rehaka podijelio je i Funk na svojem službenom profilu. Rehak tvrdi da je policija brutalno intervenirala na njegovu sinu i njegovu prijatelju, ali i njega.

‘Zgrabili su me i počeli s potpuno nepotrebnim tretmanom’

“Policajac je u nastupnom govoru, jasno bio naredio da nitko ne napušta svoje mjesto… Nisam siguran koliko se ljudi u toj situaciji intenzivnog šoka sjećalo njegovog uvodnog govora… Par sekundi kasnije, svjedočili smo sceni u kojoj dva interventna policajca u punoj borbenoj spremi interveniraju na Maku na način da ga s onim zahvatom ruke iza leđa izguruju van. Krenuo sam automatski za njima… i zapravo napustio svoje mjesto. Onda su zgrabili mene, izveli me van i započeli s brutalnim, potpuno nepotrebnim i neopravdanim tretmanom. Rene je pojurio za mnom i napustio svoje mjestom pa su zgrabili i njega i započeli s tretmanom… Bespomoćan, gledao sam kako mi pomahnitali specijalci tuku sina”, objavio je Rehak.

Nadrapala i prolaznica

Isto se dogodilo i prolaznici koja je povikala na policiju. “Ali nije prošla i nije okrenula glavu, nego je vrisnula i krenula na njih, moćne. I onda su moćnici zgrabili nju. Interventni, naoružani, oklopljeni, pobješnjeli”, objavio je Rehak. Svi su do jutra bili u postaji, a napustili su je s prekršajnim prijavama za remećenje javnog reda i mira.

Policija u postaju dovela šest osoba

Policija je na upit Net.hr-a potvrdila kako je u vremenu od 2 do 3 sata ujutro provela raciju u Tkalčićevoj ulici te da su racijom obuhvaćene 102 osobe. Tijekom postupanja i prilikom provjere identiteta prisutnih osoba utvrđeno je osam prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, dva prekršaja iz Zakona o suzbijanju zloporabe opojnih droga i jedan prekršaj iz Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

U službene prostorije policije dovedeno je ukupno šest osoba, četiri osobe zbog počinjenih prekršaja temeljem Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira (trojica muškaraca starosti 19, 53 i 31, te jedna ženska osoba starosti 30), te dvije muške osobe starosti 28 i 18 zbog počinjenih prekršaja temeljem Zakona o suzbijanju zloporabe opojnih droga.

‘Odbili postupati po naredbi’

Policija navodi kako je “nad tri osobe, dvojicom muškaraca starosti 19 i 53 godine, te jednom ženskom osobom starosti 30 godina (Rehakom, njegovim sinom i djevojkom koja je vikala na policajce, op.a.) upotrijebila prisilu zbog odbijanja postupanja po naredbi policajca, svladavanja otpora i sprječavanja bijega”.

Policija navodi kako im je u službenim prostorijama ponuđena i pružena liječnička pomoć.

“Liječnik koji ih je pregledao utvrdio je da nemaju vanjskih ozljeda, te se nitko od njih nije žalio na bolove, dok je za ogrebotinu na laktu kod jednog od njih utvrđeno da je starijeg postanka, odnosno da je od ranije”.

Što je zapravo racija?

Policija je u odgovoru objasnila i što je zapravo racija. “Za javnost je potrebno pojasniti da je racija kriminalističko-taktička radnja kojom se privremeno ograničava sloboda kretanja kako bi se pronašli počinitelji kaznenih djela, osobe za kojima se traga, ali ujedno i da se spriječe sva protupravna ponašanja. Prilikom provođenja racije policijski službenici imaju ovlast građanima davati upozorenja i naredbe te su građani dužni postupati po tim upozorenjima i naredbama, posebice kada se u jednom prostoru nalazi veći broj osoba koje su racijom obuhvaćene.

Obzirom na medijske napise vezane uz navedeno policijsko postupanje, Policijska uprava zagrebačka provodi inspiciranje događaja te prema do sada prikupljenim informacijama i pregledom dostupne dokumentacije nisu utvrđeni propusti u postupanju policijskih službenika”, navodi se u odgovoru policije.