POLICIJA SAD TVRDI DA RELI VOZAČ NIJE BJEŽAO: ‘Bože moj, radi se o svjetskom prvaku, nije to štogod’; Isto bi reagirali prema bilo kome drugome?

Ogier je kažnjen zbog prekršaja zbog kojeg je nastala nesreća, zbog toga što nije postupio po nalogu ovlaštene službene osobe (napustio je mjesto nesreće), te zbog prolaska kroz crveno svjetlo

Francuski vozač relija Sebastien Ogier, koji je pobijedio na Croatia Rallyju, trećem natjecanju Svjetskog prvenstva u reliju održanom prošli tjedan, jučer je sudjelovao u nesreći u Novom Zagrebu te je na putu prema utrci prošao kroz crveno svjetlo na semaforu u centru Zagreba. Nakon toga je napustio mjesto nesreće.

Miron Huljak iz Službe za sigurnost cestovnog prometa Ravnateljstva policije rekao je jutros za HRT da je kažnjen s 11.000 kuna te mu je zabranjeno upravljanje motornim vozilom na području Hrvatske na mjesec dana.

POLICIJA SE OGLASILA O RELI PRVAKU: ‘Izazvao nesreću i bježao, kažnjen je s 8000 kuna i oduzimanjem vozačke’

Huljak je rekao da je Ogier kažnjen zbog prekršaja zbog kojeg je nastala nesreća, zbog toga što nije postupio po nalogu ovlaštene službene osobe (napustio je mjesto nesreće), te zbog prolaska kroz crveno svjetlo.

‘Policija je prema Ogieru reagirala identično kao što bi reagirala prema bilo kome’

Naglasio je pritom da Ogier nije bježao nakon nesreće.

“Moramo znati da to nije bilo bježanje. On se zaustavio, on je s oštećenim izmijenio bitne podatke. Na kraju krajeva, Bože moj, radi se o svjetskom prvaku, nije to štogod”, rekao je Huljak te dodao da je policija prema Ogieru reagirala identično kao što bi reagirala prema bilo kome.

SUDARIO SE, GURAO POLICAJCA AUTOM, ODJURIO PA OSVOJIO RELI: Stručnjak otkriva tko je kriv: ‘BMW je reagirao u stilu ‘Nećeš ti mene…’

SVJETSKI PRVAK NAPOKON PROGOVORIO O INCIDENTU U ZAGREBU: ‘Želio bih se ispričati i pojasniti što se jutros dogodilo’

NOVA SNIMKA NESREĆE PRVAKA: Pogledajte kako je to izgledalo nekoliko sekundi prije udara auta vrijednog 5,3 milijuna kuna