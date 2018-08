POLICIJA POTVRDILA BRUTALAN NAPAD NA BRITANKU U SPLITU: 18-godišnja čistačica joj je razbila glavu, hostelu je zabranjen rad!

Britanska studentica Laura Denmar napadnuta je na ljetovanju s dečkom u Splitu

Nakon što je Daily Mail objavio priču o Britanki koja je napadnuta na ljetovanju s dečkom u Splitu, priču je potvrdila i hrvatska policija.

Britanska studentica Laura Denmar kazala je kako su je tijekom godišnjeg odmora u Splitu pretukli metalnom palicom kad je odbila dodatno platiti smještaj u hostelu. Svoju priču je, kaže, ispričala kako i drugi mladi turisti ne bi nasjeli na slične ponude ilegalnih iznajmljivača.

BRITANKA PREMLAĆENA U SPLITU? ‘Htjeli su da im dodatno platimo smještaj, a kad smo odbili došli su sa šipkom i pretukli me’

18-godišnjakinja napadala Lauru Denmar

Iz Policijske uprave Splitsko-dalmatinske kazali su za Jutarnji kako je 31. srpnja 2018. u 11 i 37 sati primili dojavu da je u hostelu u Splitu napadnuta gošća. “Policijski službenici su upućeni na mjesto događaja, te je provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno da je 18-godišnjakinja fizički napala 26-godišnju gošću (državljanka Velike Britanije), zbog izraženog nezadovoljstva uslugom smještaja.

26-godišnjakinji je pružena liječnička pomoć, kojom prilikom je utvrđeno da se radi o lakšim tjelesnim ozljedama. Po dovršenom kriminalističkom istraživanju, protiv 18-godišnjakinje je podnesen optužni prijedlog, zbog počinjenog prekršaja iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Nadalje, zajedno sa službenicima nadležnog Carinskog ureda izvršen je nadzor poslovanja objekta, kojom prilikom su utvrđene nepravilnosti, zbog čega je nadležna carinska služba poduzela potrebne radnje iz svoje nadležnosti, te izdala rješenje o zabrani rada”, rekli su iz PU Splitsko-dalmatinske za Jutarnji.

‘Počela me tući metalnom palicom’

Denmar je za britanske medije opisala ovaj napad. Kazala je kako im je posljednjeg dana boravka prišla čistačica i rekla kako moraju odmah otići ili dodatno platiti. “Rekla sam joj da to nije razumno i odbila sam platiti rekavši da ću otići na policiju. Ona je pozvala jednog muškarca, mislim da je to bio vlasnik.

Odlučili smo otići što prije, no ona je zaključala vrata kako ne bismo mogli izaći dok on ne dođe. Kad je stigao, on i još jedan muškarac su mog dečka pribili uza zid, a žena me počela tući metalnom palicom. Bilo je grozno”, kaže 26-godišnjakinja iz Cambridgea.