POLICIJA OTKRILA JEZIVE DETALJE UBOJSTVA KOD VUKOVARA: ‘Prvo su se posvađali, a onda ju je izbo. Njeno tijelo bacio je u septičku jamu’

Tijelo 46-godišnjakinje pronađeno je u jami za skupljanje otpadnih voda u dvorištu obiteljske kuće u Petrovcima

Nakon što je jučer na području Vukovarsko-srijemske županije pronađeno tijelo 46-godišnje Anice Buili, danas je Policijska uprava vukovarsko-srijemska objavila detalje istrage tog slučaja. Tijelo 46-godišnjakinje pronađeno je u jami za skupljanje otpadnih voda u dvorištu obiteljske kuće u Petrovcima.

Iz policije tvrde da saznanja iz kriminalističkog istraživanja nad 50-godišnjakom iz Petrovaca upućuju na sumnju kako je potkraj lipnja 2019. godine usmrtio 46-godišnjakinju te tijelo bacio u jamu za skupljanje otpadnih voda.

Policiji je nestanak osobe prijavljen potkraj srpnja, nakon čega je uslijedila opsežna potraga. Informacije kojima je policija raspolagala (obavljeni razgovori sa članovima obitelji, rodbinom, prijateljima) nisu bile svrhovite i nisu rezultirale pronalaskom osobe. Naknadnom analizom svih dobivenih informacija uočene su određene kontradiktornosti, a potom prikupljenim operativnim saznanjima utvrđena je sumnja da se 50-godišnjak iz Petrovaca može dovesti u vezu s nestankom osobe.

Jedan od najkompliciranijih slučajeva

“Istraživanje smo provodili tri mjeseca. Rekonstrukciju mogućih lokacija radili smo bezbroj puta jer ovo je jedan od najkompliciranijih slučajeva u zadnje vrijeme. Majka preminule je 29. srpnja prijavila nestanak i kad smo zaprimili prijavu, počeli smo potragu. Provjeravale su se sve lokacije, od lokala gdje je odlazila. Prešli smo u fazu istraživanja da su se poduzele druge radnje, od poligrafskog istraživanja do pretrage. Tijelo je bilo omotano prekrivačem, potvrdilo se da je unutra tijelo”, otkrila je policija, prenosi Index.

“Prvo je došlo do verbalnog, a onda i fizičkog sukoba. Došlo je do uboda, počinitelj je oštećenoj zadao više rana, od čega je preminula. Onda je tijelo umotao i bacio u septičku jamu. Osumnjičeni 50-godišnjak je uhićen, predan je pritvorskom nadzorniku”, rečeno je.

Otkrili ga provjerom SMS-ova

Ranije nije bilo prijava za obiteljsko nasilje, a do počinitelja su došli provjerom SMS-ova. “Provjeravali smo SMS-ove, ustvrdili smo da ih ona nije slala. Tako smo došli do počinitelja”, rečeno je. “Unazad deset dana su se poklopile činjenice i radnje da se radi o kaznenom djelu. Onda je došlo do saznanja tko bi mogao biti počinitelj”, rekla je policija.

Zbog sumnje da je umiješan u ubojstvo policija je privela njezinog drugog supruga, Zorana Builu, piše Index.

Na konferenciji za medije održanoj danas, 8. studenoga, u PU vukovarsko-srijemskoj o okolnostima pronalaska tijela 46-godišnjakinje govorili su zamjenik načelnika PU vukovarsko-srijemske Goran Lovrić, voditelj Službe kriminalističke policije Krešimir Hunjet i načelnik PP Vukovar Vlado Božić. Uz kaznenu prijavu za teško ubojstvo, 50-godišnjak je predan u pritvorsku jedinicu policije.

