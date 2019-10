OTKRILI DETALJE PLJAČKE KOD OSIJEKA: Našli veći dio od ukradenih 773.000 kn, a u stanu jednog od razbojnika nabasali na još nešto

Naoružani razbojnici u ponedjeljak navečer su kod Osijeka presreli zaštitarski kombi. Čekali su ih u šumi i kada su naišli, počeli su pucati na njih

Osječka policija otkrila je detalje oružane pljačke na cesti između Hrastina i Kapelne, tijekom koje je napadnuto vozilo zaštitarske tvrtke Aleph Tau čija su dvojica djelatnika u napadu zadobila prostrijelne rane. U policiji kažu da su razbojnici ukrali 773.000 kuna. Veći dio novca su pronašli, ali iznos zasad nisu otkrili.

Kod jednog od privedenih nađena je veća količina novca, manja količina droge, marihuane i kokaina. Privedeni su otprije poznati policiji. Još se traga za oružjem kojim su pucali u zaštitare.

Priveli su trojicu muškaraca – jednog u dobi od 27 godina te dvojicu u dobi od 23 godine. Svi su s područja Slavonskog Broda.

Razbojnik je bivši zaštitar

Prvi osumnjičeni bivši je zaštitar tvrtke koja je prevozila novac, dok ostali uhićeni s tom tvrtkom nisu povezani. Iz policije navode i kako su se razbojnici za zločin pripremali 15-ak dana.

“Istraživanje je bilo opsežno i detaljno. Trajalo je tri i pol dana i u njega je bila uključena i specijalna postrojba Lučko jer smo osumnjičenicima pristupili s pretpostavkom da su naoružani i opasni, spremni i na napad na policajce. Dojavu o događaju dobili smo u ponedjeljak u 15 sati i odmah su na teren poslali sve raspoložive snage. Već idući dan došli smo do dvoje osumnjičenih, pretražili smo im stanove i uhitili, no tijekom dana se ispostavilo da jednog ne možemo dovesti u vezu s događajem pa je on pušten na slobodu. Kod drugog smo pronašli dio opljačkanog novca. Idući dan uhitili smo drugu dvojicu i također u pretrazi stana kod jednog pronašli dio novca te streljivo. Za automatskim puškama kojima je izvršeno razbojstvo još tragamo”, rekao je načelnik PU Osječko-baranjske Ladislav Bece.

Na upit novinara kako tumači da je osumnjičenik, koji je u međuvremenu pušten, najavio tužbu zbog privođenja i postupanja policije, Bece je rekao kako je o tome doznao iz medija, ali i ustvrdio da su pripadnici specijalne policije postupali striktno po protokolu kada imaju saznanja da tragaju za naoružanom osobom.

“Osoba nije pružala nikakav otpor prilikom uhićenja, slušala je sve zapovijedi policije i nije bilo nikakve uporabe sile, ali ako dođe nekakva pritužba, provest ćemo istragu i utvrditi sve detalje”, istaknuo je.

Pucali po kombiju

Podsjetimo, naoružani razbojnici u ponedjeljak navečer su kod Osijeka presreli zaštitarski kombi. Čekali su ih u šumi i kada su naišli, počeli su pucati po njima. Navodno su tijekom svog popothvata ukrali sedam vreća s novcem. Jedan zaštitar je nakon napada završio u osječkoj bolnici s teškim ozljedama noge, no izvan je životne opasnosti. Drugog su pustili na kućnu njegu.