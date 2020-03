POLICIJA O NAVODNIM PLJAČKAMA STANOVA U ZAGREBU: Od potresa naovamo bilo je samo pet teških krađa, ali niti jedna u centru

‘Od potresa do danas na području cijele PU zagrebačke bilježimo ukupno pet teških krađa provaljivanjem u dom i to tri na području Grada (Medveščak, Črnomerec i Maksimir) te dvije na području Županije’, kažu u zagrebačkoj policiji

Nakon tvrdnji nekih građana Zagreba, objavljenih na društvenim mrežama, da su učestale pljačke stanova koje su zbog oštećenja izazvanih potresom njihovi vlasnici i stanari morali napustiti, oglasila se Policijska uprava zagrebačka. U svom priopćenju kažu da od ukupno zabilježenih pet teških krađa provaljivanjem u domove, niti jedna nije počinjena u samom središtu Grada.

Povoljno stanje sigurnosti

Štoviše, PU zagrebačka tvrdi da nakon potresa 22. ožujka bilježi osjetni pad broja provala u domove

“Od potresa do danas na području cijele Policijske uprave zagrebačke (grad Zagreb i Zagrebačka županija) bilježimo ukupno 5 teških krađa provaljivanjem u dom i to 3 na području Grada (Medveščak, Črnomerec i Maksimir) te 2 na području Županije. Petogodišnji (2015. godine do 2019. godine) prosjek provala u domove je bio 5 do 6 dnevno.

Od potresa, taj prosjek je nijedna ili eventualno jedna provala u dom dnevno. Ovakvo povoljno stanje sigurnosti zasigurno je rezultat pojačanih opservacija policijskih službenika na terenu i to svih rodova policije”, stoji u priopćenju PU zagrebačke.