POLICIJA ISTRAŽUJE SLUČAJ PREMLAĆIVANJA RIJEČANINA SRPSKE NACIONALNOSTI: Susjedi ga premlatili i vrijeđali

Policijska uprava (PU) primorsko-goranska izvijestila je u petak da njezini policijski službenici provode kriminalističko istraživanje vezano uz događaj u kojemu je 20. kolovoza u Viškovu ozlijeđen 70-godišnji hrvatski državljanin koji je medijima izjavio da je premlaćen i vrijeđan po nacionalnoj osnovi.

U policijskom priopćenju navodeno je da traje kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve relevantne činjenice i okolnosti, kao i sudionici ovoga događaja. Vezano uz ovaj događaj do sada nije prekršajno ili kazneno prijavljena ni jedna osoba, pa tako ni spomenuti 70-godišnji hrvatski državljanin. Policija je zaključila da će, po završetku kriminalističkog istraživanja, javnost pravodobno obavijestiti.

Kako je objavljeno u medijima, 70-godišnjak Dobrivoje Arsić, koji živi u Viškovu, na dolasku na parkiralište pred zgradom u kojoj živi zatekao je parkirani automobil na mjestu na kojemu on obično parkira. Zatražio je od susjeda, kod kojega je bio vlasnik tog automobila, da ga premjesti, ali je on to odbio pa se Arsić parkirao ispred tog automobila.

Udarali ga u glavu i prsa

Arsić je rekao da ga je ubrzo više osoba s parkirališta počelo vrijeđati po nacionalnoj osnovi, s obzirom na to da je Srbin, i udarati u njegovo vozilo. Dodao je kako se, nakon što je zvao policiju, vratio na parkiralište gdje su ga nastavili vrijeđati i potom ga udarili nekoliko puta u glavu i prsa.

Istaknuo je kako su mu policijci kada su stigli na parkiralište rekli da će ga privesti zbog narušavanja javnog reda i mira.

Arsić se obratio Srpskome narodnom vijeću (SNV), a njihov pravni savjetnik Milan Eraković medijima je rekao da protiv napadača nisu podnesene prekršajne prijave nego samo protiv Arsića, što je PU primorsko-goranska opovrgnula. Eraković je izvijestio da je SNV podnijelo kaznenu prijavu u srijedu, uz Arsićevu suglasnost, za kažnjivo djelo prijetnje, nanošenja tjelesnih povreda te uznemiravanja protiv nepoznatih počinitelja.