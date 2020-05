POLICIJA ISTRAŽUJE KRAĐU NOVCA IZ SEFA ŠIBENSKOG POLITIČARA, HDZ-OV ŽUPAN POTVRDIO: ‘Da, ja sam taj, ali iznos nije toliki’

HDZ-ov župan Šibensko-kninske županije Goran Pauk potvrdio je novinarima da je on visokopozicionirani političar iz čije kuće je nestao novac, ali više od toga nije htio govoriti zbog istrage koja je u tijeku

Šibenska policija od početka tjedna provodi opsežnu akciju kojom je obuhvaćeno tridesetak osoba, povezanih s iznudom i krađom neutvrđene količine novca, a neslužbeno se doznaje da je novac nestao iz kuće visokopozicioniranoga šibenskog političara. Glasnogovornica šibensko-kninske Policijske uprave Marica Kosor potvrdila je u subotu da je akcija u tijeku, no demantirala je da je došlo do masovnih uhićenja.

Mediji su dosad uspjeli potvrditi uhićenje jedne osobe, 20-godišnjaka iz Šibenika, koji se nalazi u istražnom zatvoru pod sumnjom u kazneno djelo iznude.

NEOBIČAN SLUČAJ: Maloljetni sin HDZ-ovca lagao o iznudi? Navodno je vršnjacima podijelio 650.000 kn iz očevog sefa

Za novac navodno saznali lokalni huligani

HDZ-ov župan Šibensko-kninske županije Goran Pauk potvrdio je novinarima da je on visokopozicionirani političar iz čije kuće je nestao novac, ali više od toga nije htio govoriti zbog istrage koja je u tijeku.

Navodno je, kako pišu 24 sata, jedan član Paukove obitelji otuđio novac iz sefa, a zatim postao žrtva iznude. Procjenjuje se da je iz županovog sefa nestalo između 300.000 i 650.000 kuna. U šibenskim kuloarima govori se kako su za novac navodno saznali mjesni huligani i počeli ucjenjivati člana Paukove obitelji i prijetiti u smrću. On je, preplašen, izvlačio novac iz sefa i davao im.

U međuvremenu, Pauk je saznao što se dogodilo, a član obitelji navodno mu je priznao da je bio žrtva iznude. Sve je prijavljeno policiji koja je krenula u veliku istragu. Iz PU šibensko-kninske za 24 sata su kazali da istraživanje još nije dovršeno te negiraju da su uhitili tridesetak osoba, ali potvrđuju da su obavili obavijesne razgovore s više desetaka ljudi.

Uhićen jedan osumnjičeni mladić

Novinari portala Šibenik.in razgovarali su s ocem jednog mladića koji im je rekao da mu je desetak interventnih policajaca u utorak navečer pretreslo stan te mu uhitili sina i oduzeli motocikl koji je nedavno kupio.

“Tražili su nekakav novac, ali ništa nisu našli. Navodno je moj sin kupio motor od ukradenog novca. I to novca kojega nije on ukrao. Ako je kriv, u redu, neka odgovara za to što je učinio, ali isto tako želim da se onda kaže tko je glavni krivac. Zašto policija šuti o tome, koga se štiti? To traje već danima, a nitko ništa ne piše! Neka kažu tko je ukrao novac i kome, i tko ga je dijelio po gradu”, rekao je otac uhićenoga za Šibenik IN.

Odvjetnik uhićenog mladića potvrdio je da će ovaj provesti najmanje mjesec dana u pritvoru.

Novac uzeo Paukov maloljetni posinak?

“S obzirom da obrada traje, a novac je cilj iznude, o točnom iznosu ne mogu govoriti prije izjave nadležnih tijela, ali mogu vam kazati samo da je iznos puno manji od štednje navedene u mojoj imovinskoj kartici, što medije prvenstveno zanima na štetu bilo kakve zaštite djeteta”, rekao je Pauk.

Premda iz šibenske policije nije bilo službenih izvješća o ovom slučaju, u kuloarima se pričalo kako je žrtva krađe visokopozicionirani šibenski HDZ-ovac, a da je žrtva iznude član njegove obitelji. Neslužbeno se doznaje da je Paukov novac uzeo njegov maloljetni posinak, koji je navodno bio žrtva iznude.

Zasad se ne zna točan iznos nestaloga novca i okolnosti vezane uz krađu i iznudu. Isto tako, ne zna se koliko je ukupno osoba uhićeno ili privedeno na obavijesni razgovor, no navodno je istragom obuhvaćeno njih tridesetak.