POLICAJCI SU LAGALI, POKUŠALI SU SMJESTITI DEČKU S PAGA: Tvrdili da je jednom od njih slomio nogu, ali vještak je otkrio istinu

Psovao ih je, ali im nije fizički naudio. Bez obzira što su oni rekli.

Mato Dokoza, 21-godišnjak s Paga, nepravomoćno je oslobođen optužbi da je napao policajce. Prema optužnici, Dokozi su policajci prišli nakon divljanja automobilom na parkiralištu u Pagu, pri čemu je on pokušao pobjeći. Prilikom opiranja uhićenju, snažno je udario jednog policajca zbog čega mu je slomljena potkoljenica. Tako je barem stajalo u optužnici.

Dokoza je nakon privođenja tri mjeseca bio u istražnom zatvoru, a potom još dva i pol mjeseca je izdržavao istražni zatvor u domu. Njegova se majka tada obratila medijima te tvrdila kako se njezinu sinu smješta.

‘Moj sin ni u kojem slučaju nije namjerno udario policajca u nogu, već je pao na njega skupa s drugim policijskim službenikom. Opirao se uhićenju jer mu nisu rekli zašto ga privode. U tom naguravanju policajac je pao i slomio nogu, moj sin ga nije udario’, rekla je tada gospođa Marija za Slobodnu Dalmaciju.



To je ona tada govorila, a sada je potvrdio i izvještaj sudskog vještaka.

‘Kod oštećenika je utvrđena ozljeda u vidu prijeloma na donjem kraju desne lisne kosti, i to u zglobu gležnja. Prijelom na ovome mjestu tipično nastaje kada dođe do naglog energičnog pokreta izvrtanja gležnja preko njegova fiziološkog opsega pokreta. Općenito, najčešća životna situacija koja dovodi do ovakve ozljede jest pad’, stajalo je u izvještaju sudskog vještaka dr. Davora Meyera, piše Zadarski.

Meyer je dodao i kako do takve ozljede dolazi pod težinom tijela osobe, odnosno, da nije potrebno ‘utjecanje’ druge osobe niti su vještačenjem ozlijeđenog policajca uočeni bilo kakvi tragovi ‘utjecanja druge osobe’.

Sud je prihvatio taj nalaz vještaka i potvrdio kako je on u skladu s događajima, kako je o njima svjedočio jedan svjedok, inače Dokozin rođak.

Kako je on kazao, njih su dvojica tog dana krenuli u Pag, Mate je na parkiralištu zakočio pod ručnom nakon čega su krenuli pješice. Susreli su ih policajci i pitali tko je vozio automobil. Njih dvojica se rekli kako ne znaju nakon čega su ih policajci tražili da se vrate do auta. Mate je i dalje govorio kako ne zna tko je vozio, a jedan policajac (onaj ozlijeđeni) se zaletio prema njemu i udario ga glavom o glavu.

‘Drugi policajac uhvatio je Matu za vrat i tako su ga njih dvojica počeli tući po glavi šakama’, rekao je svjedok koji je uzeo mobitel da nazove Matine roditelje, a u međuvremenu su dva policajca i Mate pali na tlo. Prvo je pao jedan policajac, onaj ozlijeđeni, potom Mate jer ga je policajac držao za vrat, a zatim je i drugi policajac pao na njih dvojicu.

Sutkinja je zaključila kako navodi policajca koji je kazao da ga je Mate udario nogom u nogu, nisu istiniti. ‘Dinamika njihova međusobnog sukoba nije se odvila tako kako opisuju policijski službenici koji su evidentno usuglasili svoje iskaze na način da terete Matu te njegovo ponašanje prikažu u intenzitetu otpora i primjene sile prema policijskim službenicima’, stoji u presudi.

Dokoza je ipak sankcioniran u prekršajnom postupku zbog vrijeđanja policijskih službenika za vrijeme obavljanja službe čime je kršio javni red i mir. ‘Dobra večer, gospodo panduri! Možete mi popušiti kur** gospodo panduri, ja nisam vozio, niste me zatekli, možete me povući za kur**’, rekao im je te je zbog toga kažnjen sa 600 kuna.