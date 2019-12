POLICAJAC U BOROVU PIŠTOLJEM UBIO PSA: ‘Ogorčen sam. Nije on ubio psa, ubio je člana moje obitelji’

Policajac izvan dužnosti ubio psa obitelji Pejaković u Borovu

U nedjelju popodne u Borovu, dok se šetao ulicom sa svojim psom labradorom Zakom na povodcu i svojom suprugom, policajac PU Vukovarsko-srijemske izvan dužnosti ubio je pištoljem psa Rexa obitelji Pejaković.

Kako piše 24sata, sve se dogodilo u trenutku kada je Rex istrčao kroz dvorište i nedovoljno dobro zatvorenu ogradu te se počeo tući i gristi sa Zakom jer se i inače nisu podnosili.

“Ogorčen sam. Nije on ubio psa. Ubio je člana moje obitelji, ljubimca koji mi je svake noći spavao na uzglavlju, psa koji je pripadao mom djetetu, psa kojega smo kao odbačeno štene spasili sa ulice, donijeli kući i odgojili da bude mazan kao mačka i to svi znaju”, rekao je Jovica Pejaković iz Borova koji je ostao šokiran prizorom u dvorištu.

Psi se nisu podnosili

Ispričao je kako mu je policajac prošlog ljeta zaprijetio da će ubiti psa ako ga vidi na ulici.

“Pas tog policajca, koji se inače zove Zak, i naš Rex nisu se podnosili i to smo vidjeli nekoliko puta jer su režali jedan na drugog kada god bi se sreli. Prošlo ljeto Rex je isto tako skočio na kapiju kada je prolazio policajac sa svojim psom i počeo lajati ja njih. Tada nam je policajac rekao da držimo psa pod kontrolom jer će ga on ubiti ako ga vidi na ulici.

Eto, to se i dogodilo. Doslovce ga je ubio. Ispalio je u njega dva metka. Rex je zacvilio i tako krvav i ranjen se dovukao do kuće, ušao u dvorište i došao do mog tate. Ubrzo je uginuo” , rekao je Jovica.

Nije bio agresivan pas

Ožalošćena obitelj rekla je za 24sata da Rex nije bioagresivan pas, da nikada nikoga nije napao i da na nikoga nije zarežao,. Iako se inače dobro slagao s djecom, odraslima, pa i s drugim psima, s labradorom Zakom iz nekog razloga nije bio u dobrim odnosima.

“Ta dva psa su iste veličine, jednako jaki. Policajac nije trebao ubiti mog psa. Mogao je pustiti da se tuku i pozvati mene ili sina da dođemo po Rexa, da ih razdvojimo. Rex je bio plašljiv. Da je iz tog pištolja koji je nosio sa sobom iz tko zna kojih razloga dok nije bio na dužnosti ispalio jedan hitac u zrak, Rex bi se uplašio i pobjegao. Ali nije to napravio. Ispalio je dva hitca direktno u njega.

Tata je čuo dva hitca na ulici i krenuo van i onda ugledao ranjenog Rexa. Policajac je odmah došao za psom kod nas u dvorište. Ispričao nam se zbog toga što je učinio. Ali što me briga za njegovu ispriku. Što nije ubio svog psa. I otkud mu pravo da službenim pištoljem hoda po selu i ubija pse. Što bi bilo kada bismo svi tako nosili oružje i ubijali životinje koje nam se ne sviđaju”, požalio se Jovica koji je pozvao policiju.

Policija tvrdi da je sve bilo po zakonu

Međutim, glasnogovornik PU Vukovarsko-srijemske izjavio je da je sve učinjeno po zakonu te da će protiv vlasnika Rexa biti podignuta prijava “zbog ne držanja psa pod nadzorom”.

“Ustanovljeno je da je naš djelatnik upotrijebio službeno oružje kao sredstvo prisile da bi zaustavio napad psa koji je napao njegovog psa na povodcu. On je pokušao razdvojiti pse, tijekom čega ga je pas napadač pokušao ugristi. Kada nije imao drugi način, pucao je u psa i ubio ga. Ustanovljeno je da je sredstvo prisile koristio zakonito. Policajac i kad nije na dužnosti ima pravo nositi svoj službeni pištolj sa sobom”, poručili su, izvještava 24sata.