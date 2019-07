POLICAJAC NA OČEVIDU U TRIBUNJU OPLJAČKAO MRTVOG ČOVJEKA: Njegova supruga traži samo jedno

Policajac na očevidu opljačkao mrtvog čovjeka, a njegova supruga samo želi da joj se vrate ukradene stvari

Jedan 43-godišnji policajac na očevidu opljačkao je arhivista Sabirnog centra u Vinkovcima Državnog arhiva, Branimira Petija (46) nakon što je poginuo tijekom radova na vikendici. To se saznalo kada je njegova supruga, Melita Peti nekoliko dana kasnije primijetila da među njegovim stvarima koje su joj vraćene nedostaju službeni mobitel i ručni sat, piše Večernji list.

“Povrijeđena sam, ali se ne mislim dalje motati po sudovima. Želim samo da kao obitelj dobijemo natrag te stvari i ništa više. Malo je tužno da čovjeka, i to mrtvog, opljačka službena osoba kojoj bismo trebali vjerovati. Znam da nisu svi takvi jer su upravo policajci otkrili tko je to učinio”, rekla je Peti.

Nakon što je prijavila krađu, istragom je utvrđeno da je krivac 43-godišnji policajac. Iz PU primorsko-goranske izvijestili su kako se sumnja da je na očevidu policijski službenik s mjesta događaja otuđio nekoliko predmeta u vrijednosti oko 2500 kuna.

Još uvijek joj nisu vraćene stvari

Iako su stvari pronađene, još uvijek joj nisu vraćene. “Stvari su pronađene, ali mi još nisu vraćene. Nije to neka vrijednost, ali su uspomene. Zaboljelo me je i što po medijima, koji su prenijeli događaj, nije nigdje napisano da je opljačkan mrtav čovjek. To je najtužnije”, dodala je Peti za Večernji list.