Policajac dva sata ‘jašio’ 21-godišnjaka

‘Istina, zakačio sam jednu ili dvije čaše prilikom prolaska pored stola, ali slučajno. Je li to razlog da me se hapsi kao pripadnika al-Kaide i drži na betonskim pločicama dva sata i to ne zbog tih razbijenih čaša, nego što sam reagirao na postupanje policajca’, pita se mladić.

Marin Blašković iz Gornjeg Sela na otoku Šolti tvrdi da ga je tamošnji policajac, za kojeg misi da se zove Hrvoje B., nakon što je nehotično razbio dvije čaše, bacio na pod i dva sata na njemu ležao do dolaska policijskog pojačanja iz Ražnja.

Dvadesetjednogodišnji mladić kaže da za sve ove tvrdnje ima preko desetak svjedoka-gostiju koji su bili na koncertu grupe Viva te su se nakon koncerta zabavljali pored obližnjeg bazena u Nečujmu.”Jašenje” policajca po njemu neki su, snimili svojim fotoaparatima i kamerama.

“Istina, zakačio sam jednu ili dvije čaše prilikom prolaska pored stola, ali slučajno, nakon čega me je jedan redar zamolio da iziđem iz kruga objekta vani. Istina je i da sam se dva puta htio vratiti u objekt, ali mi nije dozvoljeno i to je jedini moj grijeh.

Je li to razlog da me se hapsi kao pripadnika al-Kaide i drži na betonskim pločicama dva sata i to ne zbog tih razbijenih čaša, nego što sam reagirao na postupanje policajca Luke P.L.? On je moga prijatelja Andreja Jakovčevića odjednom s leđa počeo gušiti policijskom lampadinom meglite, jer je navodno, kao i ja, radio nered”, ispričao je mladić za Slobodnu Dalmaciju.

Tvrdi da ga je policajac, koji je visok 190 cm i težak sto i nešto kila, oborio i bacio na pod te se sve vrijeme smijao dok je dva sata ležao na njemu.

Marin kaže da toliko ne krivi tog policajca koji se zove Hrvoje a koji je preko ljeta na ispomoći, već Luku “s kojim svatko normalan u Šolti ima problema”.

Petnaest minuta nakon ovog događaja, 26. srpnja oko 3.35, u Nečujam su vozilom iz Gornjeg Sela došli Marinovi roditelji Ante i Sanda Blašković koji su molili policajca da ga ne drži na betonskim pločicama, jer je kao dijete imao dvije teške operacije. Njegov otac je o ponašanju ove dvojice policajaca, a posebno Luke P.L., upoznao Unutarnju kontrolu MUP-a i ministra Tomislava Karamarka kojima je uputio dopise na deset stranica.

“Po količini i brutalnosti njegovih reakcija ispada da je otok Šolta naseljen divljacima ili u najmanju ruku pripadnicima al-Kaide. Stalno privodi, baca po podu, pljuska, prijavljuje, maltretira. Bolesno mrzi Šoltane, a posebno šoltansku mladost.

Ja takvu brutalnost i po cijenu života neću više dozvoliti. Ministru Karamarku sam napisao dopis kako taj policajac tuče hendikepiranog dječaka iz siromašne obitelji koji skuplja boce da bi preživio, kako je ispred diskoteke Ćuvita u Nečujmu prošle godine prilikom jedne racije do gaćica skinuo mladića iz Grohota, kako je s još nekoliko kolega došao naoružan dugim cijevima na plažu Veliki Dolac u Stomorskoj, dok su mladići i djevojke bili na plaži i zabavljali se, nakon čega je Luka P.L. pretražio samo mog sina i jednu djevojku od trideset zatečenih osoba”, kaže Ante Blašković.

U policiji kažu da su 19-godišnjak i 21-godišnjak remetili javni red i mir te su od strane redara udaljeni izvan ograđenog prostora bazena, gdje je prethodno održan koncert. Prilikom pokušaja da ponovno uđu u navedeni prostor intervenirala su dva policijska službenika PP Šolta.

Policajac Luka obiteljski zlostavljač?!

Policijski službenici su upozorili a potom i zapovjedili navedenima da se udalje. Kako su se oglušili na dano upozorenje a potom i zapovijed, službenici su uporabili sredstva prisile i to tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje. Navedeni su stavljeni pod nadzor do dolaska patrolnog broda, ali su nastavili s vrijeđanjem i omalovažavanjem službenika.

Privedeni su u službene prostorije policije u Splitu. Alkotestirani su – test pozitivan, te su smješteni u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola. Uz optužni prijedlog privedeni su na Prekršajni sud. Utvrđivanje opravdanosti primjene sredstava prisile je u tijeku, kažu u policiji.

Policajac Luka P.L. već je jednom “gostovao” na stupcima Crne kronike. U listopadu 2008. godine niz ozbiljnih optužbi na njegov račun iznijela je njegova supruga koja je protiv njega već pokrenula razvod braka. Izneseno je nizu optužbi o psihičkom i fizičkom zlostavljanju, prijetnjama njoj i njezinoj obitelji, koje su, prema njezinim tvrdnjama, uključivale i spominjanje pištolja, a sve je rezultiralo time da joj je suprug odveo dijete i onemogućio da ga viđa, piše Slobodna Dalmacija.