POLICAJAC BEZ OKA ČUVAO JE ĆALETU? Dvojica kojoj je pobjegao su suspendirana, no izgleda da je još netko pogriješio

Pri sprovođenju zatvorenika iz zatvora, odluke donosi načelnik službe osiguranja zatvora, kojeg je možda prevarilo Ćaletino uzorno ponašanje i rad na osiguranju te mršava građa

Dvojica pravosudnih policajaca kojima je u srijedu ispred Županijskog suda pobjegao optuženik za ubojstvo trudne djevojke, 36-godišnji Branimir Ćaleta, privremeno su udaljeni iz službe, a protiv njih je pokrenut i stegovni postupak

“Riječ je o starijim kolegama. Prosjek godina u zatvorskom sustavu je takav da je 60 posto zaposlenih starije od 50 godina, dok se oni mlađi koriste za rad na odjelima gdje su istražni zatvori sad puni”, još je tijekom bijega poručio predsjednik Sindikata pravosudnih policajaca, Armin Tatarević.

Iskoristio nepažnju

No, jedan od tih starijih kolega, neslužbeno doznaje 24sata, nema oko. Iako je ministar pravosuđa i uprave, Ivan Malenica poručio kako se provodi sigurnosna procjena svakog zatvorenika te se izdaje nalog za sprovođenje, tek treba utvrditi kako je došlo do kobne greške pri čuvanju čovjeka kojeg se tereti da je čekićem nasmrt prebio djevojku. Ministarstvo zasad ne otkriva je li istina da njihov djelatnik zaista nema oko, no tvrde da je Ćaleta iskoristio nepažnju dvojice pravosudnih policajca te im pobjegao s lisicama na rukama. Pucali su u zrak te potrčali za njim kad je on već odmakao.

“Prema dosad prikupljenim informacijama, ne radi se o planiranom bijegu niti je istražni zatvorenik imao pomagače. Tijekom bijega nije bio u kontaktu s drugim osobama niti je došlo do kršenja zakona ili ugroze javnosti. Tijekom više od godine što je bio u istražnom zatvoru uredno se ponašao te je obavljao poslove redarstva na zatvoreničkim odjelima i ništa nije upućivalo na mogući incidentni događaj”, tvrde u Ministarstvu.

Zakazalo zatvorsko osiguranje?

O postupku sprovođenja zatvorenika izvan zatvorskih zidina odlučuje načelnik službe osiguranja zatvora. U tom procesu izdaje nalog pravosudnim policajcima s napomenama o kakvom se zatvoreniku radi te, u skladu s tim, odlučuje treba li mu vezati ruke sprijeda ili straga, treba li imati lisice i na nogama… No, ne postoji službeni pravilnik o tome, već je praksa da se optuženici za teška ubojstva, a Ćaleta to jest, izvode iz zatvora s lancima na nogama. Primjerice, trostruki ubojica iz Splita, Filip Zavadlav je na sud došao s lisicama na rukama i nogama te lancima.

No, čini se da je osoblje zatvora u Bilicama zavaralo Ćaletino uzorno ponašanje te njegova uloga zatvorskog redara. Inače, Ćaleta je visok i mršav, pa je moguće da je i to utjecalo na lošu sigurnosnu procjenu, no to tek trebaju istražiti stručne službe Ministarstva pravosuđa i uprave.

