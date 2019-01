POKVARENI PREDSTAVNICI STANARA PREVESLALI SUSJEDE: Jedan od njih se na prijevaru dokopao čak 100.000 kuna

Jedan od prevaranata otišao je toliko daleko da je krivotvorio potpis pokojnog susjeda

Zagrebačka policija jučer je priopćila da je uhvaćen 60-godišnjak koji je novac stanara stambene zgrade u Zagrebu na području Medveščaka uplaćivao na svoj privatni račun.

Pronevjerio najmanje 100.000 kuna

Tijekom 14 godina ovaj je ‘ingeniozni’ prevarant uspio pronevjeriti barem 100.000 kuna, navodi policija u priopćenju.

Osim njega, dolijao je i 35-godišnjak koji je prekršio zakon kako bi došao do pozicije predstavnika stanara, krivotvorivši potpis jednog od pokojnih susjeda kako bi došao do natpolovičnog broja glasova. To je učinio kako bi radove popravka i zamjene krovišta namjestio svojem poznaniku i njegovoj fitmi.

Protiv obojice osumnjičenih podnesena su posebna izvješća nadležnom državnom odvjetništvu.