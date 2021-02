POKUŠAO SILOVATI MLAĐU, ALI NIJE MOGAO: Manijak terorizirao starice u Zagrebu: ‘Što im je koža bila smežuranija to su mu bile privlačnije’

Jednom je pokušao silovati mladu ženu, mlađu od njega, ali kada je već bila savladana, odustao je, ona mu nije bila seksualno privlačna. Silovatelj je rekao da su mu sve privlačnije one starice koje imaju smežuraniju kožu

RTL donosi slučaj o serijskom silovatelju žena starije životne dobi kakav zagrebačka policija do tada nije zabilježila. Branko Lazarević bivši je policajac i šef ekipe za očevide Policijske uprave zagrebačke, novinar i publicist. Zahvaljujući ovom umirovljenom kriminalistu, vikendima u veljači čitajte o događajima na kojima je radio sa svojom ekipom. Teške su to sudbine iz prošlosti o kojima javnost do sada nije puno znala.

Današnja priča je o muškarcu koji je 1983. godine u Zagrebu silovao 12 žena starije životne dobi. Lazarević je pojasnio kako je za rješavanje slučajeva i uhićenje ovog serijskog silovatelja krucijalnu ulogu odigralo planiranje zamki.

“Mladen Ugrešić je vodio ovu akciju, a slučaj je riješen zahvaljujući dobro obavljenom očevidu što je dovelo do toga da smo uspjeli izazvati otisak prsta. Osim toga, iako je Mladen bio mlad, bio je iznimno temeljit. Dobro je planirao zasjede i pravilno ih postavljao”, naglašava Lazarević.

Šokantna silovanja

Otmjeni gospodin je pozvonio na vrata stana u potkrovlju trokatnice. Otvorila ih je oniska, pogrbljena, sitna starica. Učtivo se obratio: “Oprostite, ja sam iz Gradskog poglavarstva, došao sam pogledati imate li kakvih kvarova u stanu, da to popravimo o našem trošku”.

Starica je bila oduševljena: “Izvolite gospon, kao da vas je sami Bog poslao. U dječjoj sobi je vlažan strop, prokišnjava”. Ušao je, hodao iz sobe u sobu, nešto bilježio, skicirao, a onda je iznenada srušio staricu na krevet, vezao špagom i okrutno je silovao. Brzo je nestao iz stana. Nesretna žena ostala je vezana dok unuci nisu došli iz škole.

Policajci su s nevjericom krenuli na očevid. Puno toga im nije bilo jasno, sve dok nisu došli u stan. Nisu se ni oporavili od šoka, a silovatelj je nekoliko dana kasnije ponovo silovao, a nakon toga još nekoliko puta.

Detaljna analiza mladog istražitelja

Odmah, po saznanju za prvo silovanje u Đorđićevoj je formirana posebna ekipa s većim brojem policajaca koji su radili samo na tom slučaju. Iz dana u dan broj detektiva se povećavao. Plan uhićenja napravio je Mladen, jedan od najmlađih specijalista u Đorđićevoj koji je do tada radio isključivo na velikim slučajevima. Njegove procjene I analize uvjek su bile dobre. Mladen je iz akcije u akciju bio sve bolji i sve se više dokazivao. Sada se posebno založio jer je prvi put dobio zadaću da zapovijeda akcijom. I to baš ovom.

Mladen je pokupio sve zapisnike o očevidu i razvrstao po stolu. Kada su svi otišli kući ostao je u miru raditi. Napravio je analizu svih silovanja i došao je do značajnih podataka. Na zidu je postavio veliku kartu Zagreba, Na njoj je točno bilježio mjesta na kojima su se dogodili zločini. Prvo silovanje je bilo u blizini Autobusnog kolodvora, a sva ostala od kolodvora prema zapadu. To je za policijske prognoze bilo dobro, jer se moglo pretpostaviti gdje će se kasnije pojaviti. Krenuo je prema Črnomercu.

Dva do tri silovanja tjedno

Silovatelj je tjedno počinio dva do tri silovanja. Najmlađa žrtva imala je 70, a najstarija 86 godina. Točno je odredio i vrijeme izvršenja zločina. To je uvijek bilo prije podne, između 9 i 12 sati. to je doba dana koje je pogodovalo zločincu jer su u to vrijeme mlađi na poslu, školi ili u vrtiću, a kod kuće su samo starije osobe. Bilo je očito da je sva silovanja počinio isti manijak. Policija je obavijesnim razgovorima došla do saznanja da ima bosanski naglasak, star je između 35 i 37 godina, srednjeg stasa, elegantno odjeven, uredan.

Nosio je crni kožni etui i u njemu pribor za pisanje. Uvijek se predstavljao kao službenik Gradskog poglavarstva zadužen da na terenu izvidi stanje stambenih zagrada radi saniranja kvarova. Nosio je metar, obilazio bi sobe, mjerio prozore, i kada se uvjerio da je starica sama, tada bi je srušio, vezao i silovao. Potom bi ukrao nešto zalatnine ili novca, ali samo ono što je bilo nadohvat ruke. Nikada nije pretraživao po stanu.

Sasvim običan čovjek

U analima zagrebačke policije, takvog silovatelja do tada nikada nije bilo. Po svoj prilici došao je iz Bosne i Hercegovine. Napravljen je i fotorobot, ali ništa posebno u opisu nije bilo za istaknuti. Po izgledu, sasvim običan čovjek. Mladenovim detektivima je bilo teško. Od toliko muškaraca u Zagrebu trebalo je uhititi onog pravog. Velik broj detektiva rasporedio je ulicama prema Črnomercu. Trebalo ga je što prije uhititi. Svakodnevno su sumnjivi privođeni, a trebalo je biti i oprezan, da ne promakne pravi.

Akcija je trajala mjesec dana, i bilo je već jedanaest silovanih starica. U Klaićevoj ulici iz jedne kućne veže izašao je gospodin sa crnim kožnim etuijem i banuo točno pred policajca. Ovaj je imao fotorobot u džepu, ali ga nije imao potrebu vaditi. Dobro je zapamtio lik čovjeka za kojim traga već mjesec dana. Odmah ga je zaustavio I legitimirao. Priveo ga je u Đorđićevu. Tamo, u dugom hodniku već je bilo privedeno nekoliko muškaraca sličnog osobnog opisa. U čudu su se gledali dok su sjedili. I sami su primjetili da su dosta slični i da su slično odjeveni.

Dok su se policajci dogovarali tko će s kime od privedenih razgovarati, Mladenu je zazvonio telefon: “Imamo još jedno silovanje u Klaićevoj”. Mladenu je prekipjelo. Manijak im ispred nosa siluje. Pokušao je ostati miran. Uzeo je spisak privedenih i odmah mu je upalo u oči da je jedan od njih, Mustafa, uhićen baš ispred haustora u kojem je silovana dvanaesta starica. Mladen je izašao u hodnik i pogledao privedene. Od svih njih samo jedan je u rukama imao crni kožni etui. U trenu mu se raspoženje promjenilo. Vjerovao je da je baš taj s etuijem, čovjek kojeg traže.

Otisci na boci mineralne

Krenuli su policajci na dvanaesti očevid silovanja. Mladen je podsjetio inspektora za očevide da bude krajnje oprezan, da mu ne promakne ništa, jer da je po svoj prilici počinitelj već u Đorđićevoj.

Silovana starica bila je dosta prisebna i detaljno je opisala kako se zločin dogodio. Na kraju razgovora, nije propustila najvažniji podatak. Priopćila je inspektoru da se manijak, kada je odlazio, vratio s vrata rekavši da je žedan. Rekla mu je da u hladnjaku ima mineralne vode. Sam je otvorio hladnjak, uzeo bocu, popio nekoliko gutljaja i vratio bocu na isto mjesto. Kriminalistički tehničar je ponovno navukao rukavice i pažljivo uzeo bocu iz hladnjaka. Dugo ju je gledao, okretao i mahao četkicom po njoj. Uspio je izazvati sedam otisaka prstiju.

Kompletna ekipa za očevide s mjesta događaja, zaputila se u Mladenov ured. Odmah su mu rekli da su na očevidu pronašli nekoliko otisaka prstiju. Mladen je zatražio da se uzmu otisci od Mustafe. Otiske pronađene na očevidu, a i otiske uzete od Mustafe, odmah je odnio vještaku koji ih je usporedio. Rekao je da su tri otiska sigurno Mustafina.

Zašto je bio sklon starijim ženama?

Sve silovane starice su pozvane na prepoznavanje. Bio je to najčudniji skup silovanih žena. I njima samima bilo je čudno. Dok se ovdje nisu okupile, nisu ni znale da ih je dvanaest silovano. Kada su saznale da je silovatelj uhićen, bilo im je puno lakše. Sve su ga prepoznale. Pritisnut dokazima, Mustafa je sve priznao.

Pokušao je objasniti svoju sklonost seksu sa starijim osobama. U Bosni je odrastao uz majku i baku. Za njega, u njegovom dječjem svijetu, nije nitko postojao osim njih, starijih žena. Kasnije, kada je odrastao nije se ništa promijenio. I u seksualnom smislu počele su ga privlačiti starije žene. Policajac je od njega čuo nešto što nije mogao vjerovati svojim ušima. Silovatelj je rekao da su mu sve privlačnije one starice koje imaju smežuraniju kožu.

U jednom slučaju odlučio je silovati mladu ženu, mlađu od njega, ali kada je već bila savladana, odustao je, ona mu nije bila seksualno privlačna. Mustafa je bio osuđen na petnaest godina zatvora.