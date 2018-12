DETALJI JEZIVOG NAPADA U SLAVONIJI: Zaključao je vrata sobe, ženu pokrio dekom po glavi i upalio motornu pilu

Određeni su mu pritvor i psihijatrijsko vještačenje kako bi se doznalo je li u trenutku napada bio ubrojiv. Tijekom saslušanja je govorio da se kaje, da voli ženu da je želi ići vidjeti u bolnicu

81-godišnji Jozo Antunović u selu Koritna u blizini Đakova protekle je subote električnom pilom pokušao ubiti svoju nevjenčanu suprugu Ankicu Talavanić (80).

POMAHNITALI MUŠKARAC ELEKTRIČNOM PILOM NAPAO SUPRUGU: Odrezao joj prste pa izjavom sablaznio susjede

Cijeli događaj se dogodio tijekom prijepodneva, dok je Ankica spavala, a Jozo je već bio ustao. Par je živio u jednoj sobi kuće Ankičina sina Miroslava koji ih je primio nakon što su prije nekoliko tjedana došli iz Austrije gdje su proveli radni vijek. Obitelj kaže kako na Jozi nitko nije ništa čudno primijetio niti su čuli da su se prethodno posvađali, piše 24sata.

Oko 11 sati je Jozo otišao po Ankicu kako bi je pozvao na ručak. Nitko još ne zna zašto, ali putem je iz šupe uzeo električnu pilu, uključio je u struju te ušao u sobu te zaključao vrata, a ženu je pokrio dekom po glavi. Kad je čula pilu žena se probudila i počela vrištati i braniti. Tijekom mahanja pilom partner ju je porezao po glavi, odrezao joj mali prst na ruci, a na drugoj joj zadao porezotine. Njezine pozive upomoć čuo je sin koji je razbio vrata i oteo 81-godišnjaku pilu. Pozvali su Hitnu koja je ženu odvela u bolnicu.

Nitko ne zna što mu je došlo, tvrde da je ženu jako volio

Kad je policija došla starac je vikao “Što sam to napravio, što sam to učinio”. Pokraj je u tom trenu stajala snaha koja od šoka nije mogla progovoriti.

“Još ne vjerujem u to što se zbilo. Baš ništa nije govorilo da bi Jozo iz bilo kakvog razloga napao moju mamu ili je pokušao ubiti. On ju je jako volio. Bez nje nije htio ići nikamo niti bilo što raditi. U braku su 25 godina i ona mu je bila centar svijeta. Kad je pala u krevet jer je operirala koljena te imala problema s nogama i hodanjem, a on dobio težak infarkt u rujnu, oboje su odlučili da će se vratiti u Hrvatsku kako bi bili bliže djeci. A i bojali su se da ne umru sami u Austriji. Planirali su urediti malu kuću koju su imali u Koritni, a koja je pored bratove. Kad sam bio kod njih zadnji put, dogovarali smo se kako ćemo to urediti. Ja sam ih dovezao u Hrvatsku. Još su im neke stvari ostale kod mene u Petrinji. Sve je bilo u redu, a onda ovo. Malo je reći da sam šokiran. Bio sam kod mame u posjetu odmah nakon što je operirana. Bila je još omamljena pa mi nije mogla reći što se točno zbilo. Osobno bih jako volio porazgovarati s očuhom, da vidim što ga je nagnalo na takav čin”, rekao je sin napadnute žene Ivica Talavanić.

Nije još siguran kakve točno ozljede ima njegova majka, s obzirom da je dobro zamotana u zavoje. Kaže kako se Jozo veselio povratku u Hrvatsku i da mu je bilo svejedno gdje će živjeti, samo dok je s Ankicom. Tvrdi da nije istina da je ženu pilom naganjao po sobi jer se ona ne ustaje tako lako i kreće se uz pomoć hodalice, dok joj Jozo u mnogo stvari pomaže.

Poslan na psihijatrijsko vještačenje

Mještani Koritne su šokirani jer ga svi znaju kao mirnog čovjeka koji je Ankicu jako volio. Ona mu je bila druga žena, koju je upoznao u Austriji nakon što mu je umrla prva supruga.

Određeni su mu pritvor i psihijatrijsko vještačenje kako bi se doznalo je li u trenutku napada bio ubrojiv. Tijekom saslušanja je govorio da se kaje, da voli ženu da je želi ići vidjeti u bolnicu, piše 24sata.