STEGOVNI POSTUPAK PROTIV POLICAJACA: Majka optužuje da joj je kćer pretukao ‘policijski druker’, interna kontrola otkrila propuste!

Policijska uprava zadarska objavila je kako, nakon interne kontrole u kojoj su utvrđene određene nepravilnosti, pokreću stegovni postupak protiv četvorice policajaca

Nakon što je interna kontrola ustanovila određene propuste zadarske policije prilikom postupanja u slučaju Darka Kovačevića Daruvarca koji je brutalno pretukao 18-godišnju djevojke, oglasila se i Policijska uprava zadarska. Objavili su kako pokreću postupak protiv četvorice policajaca.

Majka optužuje policiju za zataškavanje

Podsjećamo, majka pretučene djevojke optužila je policiju za zataškavanje ovog slučaja, kazavši kako je Kovačević “policijski druker” te ga zbog toga štite.

Iz PU Zadarke navode kako su nadzorom uvrđene nepravilnosti u postupanju koje se odnose na dinamiku i ažurnost u samom postupanju nekih policijskih službenika te nepravodobno provođenje nekih radnji u postupku za koje tvrde da nisu utjecale na kvalitetu ili zakonitost postupanja.

Stegovni postupci protiv četvorice policajaca

“Radi utvrđenih propusta protiv četvorice policijskih službenika biti će pokrenuti odgovarajući stegovni postupci pred disciplinskim sudom u Splitu. Nalazom nadzora opovrgnute su javno izrečene sumnje o zataškavanju, pogodovanju, ili nezakonitom postupanju policajaca. Nisu potvrđene niti sumnje u neprimjerenu ili neprofesionalnu komunikaciju prema građanima i javnosti u vezi s ovim događajem”, stoji u priopćenju.

Navode i kako je policija u pogledu izvješćivanja javnosti postupala u skladu s važećim zakonskim popisima i na tragu javno komuniciranih stavova Pravobraniteljice za djecu i Državnog odvjetništva, kad je u pitanju zaštita žrtve, tajnost izvida i poštivanje propisa o zaštiti osobnih podataka”.

Poziv medijima na objektivnost

Pišu i kako se na njihovom području i na području susjedne policije dogodilo nekoliko teških događaja te kako je reakcija policije bila efikasna i kvalitetna i kako sigurnost građana nije dovedena u pitanje.

“Policija, kao najodgovornija za stanje sigurnosti, poziva medije koji uvelike kreiraju javno mnijenje i time i osjećaj sigurnosti građana na profesionalno, etično i objektivno praćenje događaja i rada policije, zasnovano na činjenicama i uz poštivanje pravila svoje struke.

Također pozivamo i sve ostale sudionike u javnom prostoru da, kad se osvrću na rad policije, to čine odgovorno i utemeljeno na provjerenim i objektivnim činjenicama. Policijski službenici i zaposlenici policijske uprave zadarske danonoćno stoje na raspolaganju svojim sugrađanima, gostima i turistima i svi nam se, u svako doba i s punim povjerenjem mogu obratiti za pomoć i zaštitu”, zaključuju.

Provjereno Nove TV došlo je do snimki razgovora majke s napadačem, ali i policijom. Kako su izgledali ti razgovori pročitajte u nastavku:

‘Dođi mama, krvava je od glave do pete’

“‘Alo? Šta je bilo?”

“Mama, jel možeš doći ikako na hitnu?”

“Šta je bilo?”

“Na kirurgiju moraš doći.”

“Dobro, što se dogodilo?”

“Znaš onaj Daruvarac?”

“E?”

“*** je istuka šakama, *** je krvava od glave do pete.”

‘Rasakapija si je, dite si mi ubija’

Majka je odmah nazvala nasilnika.

“Molim?”

“Slušaj me!”

“Tko je?”

“Naslikaj se ispred kirurgije kako god znaš. Jesi čuo? Mama od ***. Ti si je rasakapija, rasakapija si je. Ima unutarnje krvarenje. Dolazi, policija je ovdje, kako god znaš ili će te nać. Čovječe, dite si mi ubija!”

“Ja nemam pojma o čemu ti pričaš.”

‘Recite nam gdje on živi’

Prvi poziv upućen policiji ostao je bez odgovora – 41 sekundu nitko se nije javio. Kada je konačno razgovarala s policijom, službenicu su nju pitali gdje živi nasilnik koji je itekako dobro poznat policiji te sugerirali kako je već pobjegao.

“Nije priveden?

“Ne. “

“Zašto nije priveden, možete li mi reći?”

“Pa zato što je pobjegao. Nismo ga našli. A di on živi, recite mi.”

“Odakle da ja znam?”

‘Ma on vam je već pobjegao’

Ni drugi policijski djelatnik nije bio susretljiviji.

“Ne mogu shvatit da Darko nije priveden?”

“Nema se tu što shvatit, ne shvatit. Znate kako je to. On je to napravio što je napravio i on se sad skriva negdje. E, sad, i on sad može pobić u Njemačku kako je biža već, je l’ tako? A to legalno preko granice neće prić sigurno, a sad, da li on može naći nekakve putove nać druge, Bože moj, tome ja ne mogu suditi”

Nisu znali ni broj telefona…

Koliko se policija trudila uhvatiti monstruma možda najbolje otkriva to što je majka sama pratila kada će Daruvarac ponovo uključiti. Strpljivost se isplatila pred zoru, šest sati nakon premlaćivanja, što je majka odmah javila policiji. Do tada policija nije saznala ni broj mobitela osuđenog nasilnika pa im ga majka diktira. Ni to nije bilo dovoljno. Majka ponovno zove policiju, s novim informacijama do kojih je sama došla.

“Ja sam mama curice koja je pretučena noćas.”

“Dobro.”

“Ja sam dobila obavijest da je taj gospodin, odnosno taj idiot, u svojoj kući. Ja dakle cilu noć sama istraživam. Taj čovjek je prijetio mojoj drugoj kćeri da će doći ubiti nju i maloga zato što je ovo prijavljeno policiji.”

“Je l’ on sad kući, doma, je?”

“Ja ne znam da li je on u kući. Ja sam tu u toj ulici…”

“Sad će vam moji dečki doći svaki tren tamo, pa ćemo vidjeti.”

“OK, hvala. “

“Pa se vi maknite odatle.”

Bilo je to u 10 sati ujutro, kada je konačno i uhićen. Na kraju je i policijska unutarnja kontrola ustanovila određene propuste.