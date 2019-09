‘GOVORILI SMO DA VOJNICI NE PLAČU, ALI OPROSTI NAM DANAS NAŠE SUZE…’: Pokopali tragično stradalog vojnog policajca Josipa Perića

Uz najviše vojne počasti na mjesnom groblju u Lukaču održan posljednji ispraćaj pripadnika Pukovnije vojne policije stradalog u prometnoj nesreći

Posljednji ispraćaj pripadnika Pukovnije vojne policije pozornika Josipa Perića koji je stradao u prometnoj nesreći na autocesti A1 kod Draganića, uz najviše vojne počasti održan je u petak na mjesnom groblju u Lukaču kod Virovitice. Kako je priopćilo Ministarstvo obrane, svečani ispraćaj započeo je počasnom stražom pripadnika Pukovnije vojne policije i vatrogasaca.

Uz ožalošćenu obitelj i prijatelje, od Josipa su se posljednji put oprostili kolege iz Pukovnije vojne policije i pripadnici Hrvatske vojske, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević, zamjenik načelnika Glavnog stožera general-pukovnik Drago Matanović te zapovjednik Pukovnije vojne policije brigadir Mato Radoš. Zastavu Republike Hrvatske majci preminulog pripadnika predao je zapovjednik satnije Pukovnije vojne policije bojnik Mijo Halar. Obred je predvodio vojni ordinarij mons. Jure Bogdan.

U ime svih pripadnika Hrvatske vojske oproštajni govor održao je zapovjednik voda Pukovnije vojne policije natporučnik Romano Horvat.

“Sjećamo se koliko si bio ponosan što si postao hrvatski vojnik, a danas će te naša Hrvatska uzeti u svoja njedra i sakriti pod svoje srce. Uvijek smo govorili jedni drugima: ‘Vojnici ne plaču!’, ali oprosti nam danas naše suze jer previše boli saznanje da te više nema. Dragi Josipe, bio si častan vojni policajac, nikada nećeš biti zaboravljen”, poručio je natporučnik Horvat u posljednjem pozdravu pokojnom Josipu, izrazivši sućut obitelji Perić.

Republika Hrvatska i Hrvatska vojska od Josipa su se oprostile uz počasnu paljbu postrojbe Hrvatske vojske koja znači ponos, čast i hrabrost, a kako je rekao natporučnik Horvat, ponosan, častan i hrabar bio je naš Josip.

Zahvala Josipu od pripadnika Hrvatske vojske

Njegovi kolege iz Hrvatske vojske Josipu su zahvalili što je svoj vojni poziv obavljao časno, hrabro i na ponos svoje domovine: ‘Odabrao je Hrvatsku vojsku za svoju drugu obitelj, a svojim trudom i zalaganjem, znanjem i entuzijazmom zauvijek se urezao u srca svojih kolega. Hvala ti Josipe za vjernost domovini, neka ti je laka hrvatska zemlja’.

Sućut obitelji preminulog hrvatskog vojnika uputili su i potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga general zbora Mirko Šundov. Za preminulog Josipa služena je misa zadušnica u mjesnoj crkvi u Lukaču.

Podsjetimo, Josip je stradao u srijedu na autocesti A1 kod odmorišta Draganić dok je bio u pratnji kolone oklopnih vozila. Jedno od njih se pokvarilo, pa se cijela kolona zaustavila. Josip je izašao iz auta, a na njega je tada naletio kamion kojeg je vozio 40-godišnjak. Josip je prmeinuo na mjestu.

Posljednja se s Josipom čula njegova starija sestra Ivana. Nazvao ju je oko 12.30, samo dva sata prije nesreće toga kobnog dana. Zamolio ju je da potraži i donese dokumente koji su mu trebali.

“Mislim da nema veće ljubavi od one bratske, a posebice one koju smo Marija i ja njegovale prema bratu. On je bio moj mezimac i maza jer je mlađi od mene. Znali smo se onako bratski ‘pokefati’, ali nakon toga bi uvijek pao zagrljaj i poljubac. Sad smo ostali sami”, rekla je neutješna Ivana za 24sata.