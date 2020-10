POKAZALI SU MU PRONAĐENU OSOBNU I TAD JE SAZNAO DA NJEGOVA MAMA LEŽI MRTVA U KANALU: Otac osumnjičenog: ‘On nije kriv’

‘Maričin sin Dragutin zatim je otišao vidjeti što se događa na kraju ulice. Razgovarao je s detektivima, a oni su mu pokazali njezinu osobnu i tad je saznao da njegova majka leži mrtva u kanalu’

Beživotno tijelo Marice Š. (77) pronađeno je u srijedu kako beživotno leži u zagrebačkom kanalu u Lučkom. Na nju je nešto prije 7 sati navodno naletio 18-godišnji K.V. iz Zagorja vozeći teretno vozilo te potom pobjegao s mjesta nesreće. “Naša Marica je to jutro krenula do obližnje ambulante kako bi obavila pretrage krvi. Ali više se nije vratila svojoj kući. Nitko nije zaslužio da mu se na takav način život završi”, rekla je za 24sata njezina šogorica i najbolja prijateljica Ružica Š. (89)

Dodaje kako su primijetili nedugo nakon što je Marica otišla da je na križanju ulice sve puno policije. Nisu znali što se događa, a Marica nije odgovarala na pozive. “Nekako smo predosjećali najgore… Maričin sin Dragutin zatim je otišao vidjeti što se događa na kraju ulice. Razgovarao je s detektivima, a oni su mu pokazali njezinu osobnu i tad je saznao da njegova majka leži mrtva u kanalu. Nisu mu dali ni da je vidi, on je bio potpuno shrvan, još mu nije lako”, rekla je Ružica za 24sata.

Otac vozača vjeruje da nije kriv

Ružica kaže da sad čekaju da istraga bude gotova kako bi doznali što se točno dogodilo. “Ovako, ne želim suditi unaprijed, i moji bližnji su vozači, nikad ne znaš što se moglo dogoditi u tim trenucima.” Navodno su na kobnoj cesti česte prometne nesreće zbog nedostatka adekvatne signalizacije, pri čemu vozači neprestano jure prebrzo. Kako piše Jutarnji list, policija sumnja da je 18-godišnjak upravljao teretnjakom Iveco Eurocargo zagrebačkih oznaka.

Otac osumnjičenog vozača rekao je za Jutarnji list kako su on i supruga pod šokom. “Kažu da je upravo on pregazio gospođu i pobjegao. U to ne vjerujemo i tvrdimo da to nije istina. Nije kriv. Uostalom, na kamionu koji je vozio nema nikakvih vidljivih tragova. Pod istragom su još dva kamiona iste firme. Siguran sam da će istraga na kraju pokazati da moj sin s tim užasom nema veze. Nije tako odgojen. Ne bi ni mrava zgazio, a kamoli pobjegao bez da pomogne. Čitam da je nesreća bila u srijedu ujutro. Kad se taj dan vratio kući s posla, djelovao je normalno. Svu trojicu sinova znam u dušu, a da je išta zgriješio, to bi mu se čulo u glasu i vidjelo na njemu. Sigurno bi se povukao u sebe”, tvrd za Jutarnji list otac 18-godišnjeg K. V.

Nitko ništa nije vidio?

Otac smatra da takvo nedolično ponašanje za koje ga sumnjiče nije karakteristično njegovu sinu te napominje da je sin “svake nedjelje u crkvi i tako već punih 15 godina”. Dodaje da je osim kamiona koji je vozio njegov sin, policija pod lupu stavila još druga tri iste tvrtke.

“Znate li vi kolika je gužva na onoj dionici u Lučkom svako jutro? Velika. Vozila idu u koloni, sporo. Pa valjda bi netko vidio da je kamion udario u pješakinju? A nitko ništa vidio nije”, zaključuje otac privedenog vozača.

