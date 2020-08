POJAVILA SE SNIMKA NAPADA NA MLADE SRBE U VUKOVARU: Okružili su im automobil pa ih počeli udarati rukama i nogama…

Na snimci se vidi kako se mladići iz skupine približavaju, okružuju automobil i otvaraju stražnja i prednja vrata, udarajući rukama i nogama one koji su unutra

Četvorica mladih Srba napadnuta su jučer navečer oko 23 sata u Vukovaru. Portal Novosti dobio je na uvid videosnimku napada na kojoj se vidi kako nekoliko osoba ulazi u automobil, čini se najmanje četiri, a nedaleko od njih se nalazi nešto veća skupina mladića.

Dok ulaze u automobil, mladići iz skupine im se približavaju, okružuju automobil i otvaraju stražnja i prednja vrata, udarajući rukama i nogama one koji su unutra. Vozač pokreće automobil, no jedan napadač i dalje udara osobu na stražnjem sjedalu, sve dok automobil nije otišao.

NAKON NAPADA NA MLADE SRBE U VUKOVARU, OGLASIO SE PUPOVAC: ‘Ovo traje više od godinu dana, netko želi uništiti pomirenje’

Treći napad u tri dana

To je bio treći napad u tri dana u Vukovaru. Prvi napad dogodio se u ponedjeljak popodne kada je nekoliko muškaraca presrelo 21-godišnjeg Srbina iz Vukovara koji im je uspio pobjeći, piše portal Srbi.hr, prenose Novosti.

“Izašao sam da kupim cigarete na trafici kada sam prepoznao jednog pripadnika vukovarskih Bed blu bojsa koji me je počeo prozivati. Kada sam ga pitao dokle će me proganjati iz jednog auta su izašla dva-tri momka sa teleskopima, ali su svi ubrzo ušli u auto i otišli. Napadali su me već pet-šest puta. Jednom su me presreli kada sam sa trudnom suprugom izlazio iz policijske stanice nakon što smo vadili dokumente. Rekli su mi da slobodno dođem, da se ne moram bojati, ali sam znao da će mi pratiti automobil pa sam se vratio u policiju gde su mi rekli da ne mogu ništa učiniti ukoliko se nešto konkretno ne desi. Zato ovaj napad nisam ni prijavio”, rekao je za Srbi.hr napadnuti mladić.

Drugi napad dogodio se sljedeće večeri. Četiri osobe napale su 39-godišnjaka i 26-godišnjaka te ih udarile u glavu i tijelo. “Stajao sam ispred zgrade sa susjedom, inače obiteljskim čovjekom koji nema nikakve veze s navijačkim načinom života, kada smo ugledali četiri mladića kako nam prilaze. Nismo reagirali jer nismo primijetili da imaju namjeru napasti nas. Nakon što smo vidjeli da će nas udariti, krenuli smo da im pobjegnemo, a oni su vikali za nama, jedan me je oslovio prezimenom, dok su nam ostali vikali da smo Delije. Napadača koji mi je vikao prezime prepoznajem kao pripadnika lokalne Torcide”, rekao je jedan od napadnutih Vukovaraca. Iz policije su objavili kako su priveli 27-godišnjaka zbog prekršaja iz Zakona o prekršajima javnog reda i mira.