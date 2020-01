PODRŠKA UBOJICI – HRVATI GUBE VJERU U PRAVOSUĐE I POLICIJU? ‘Ovo je bila kulminacija. Iako, bojim se da nije gotovo…’

Zbog kriminalne prošlosti ubijenih, našeg lošeg pravosudnog sustava i policije koji često zakažu, brojni ljudi smatraju da je ubojica zapravo građanima napravio uslugu i učinio ono što nisu sudstvo ni policija

Trostruki ubojica iz Splita, 25-godišnji pomorac Filip Zavadlav, u svom gradu postao je junak, no i diljem Hrvatske. Podsjetimo, mladić je tijekom vikenda u Gradu pod Marjanom ubio troje ljudi za koje se tvrdi da su mu maltretirali brata. Riječ je o dilerima i uglavnom osobama koje su otprije poznate policiji. Upravo zbog njihove kriminalne prošlosti, našeg lošeg pravosudnog sustava i policije koji često zakažu, brojni ljudi smatraju da je ubojica zapravo građanima napravio uslugu i učinio ono što nisu sudstvo ni policija.

Postavlja se pitanje zašto su ubijeni bili izvan zatvorskih rešetaka jer je jednom od njih prije dva mjeseca policija u stanu pronašla heroin, kokain i vagu. Zašto ljudi više vjeruju naoružanom mladiću iz problematične obitelji nego sustavu? Vjerojatno zato što je više puta zakazao. Na Facebooku je ekspresno niknula grupa podrške mladiću koji je s automatskom puškom krenuo u krvavi pohod. Grupa broji gotovo 20.000 članova, a upravo su članovi grupe kontaktirali i angažirali jednog od najuglednijih hrvatskih odvjetnika, Branka Šerića.

“Dvoje administratora koji vode grupu su me kontaktirali, a ja sam prihvatio da se uključim. On ima kolegicu po službenoj dužnosti, danas se već sve odvija, ja ću do Splita sutra popodne”, kazao je odvjetnik Šerić za RTL.

‘Zbog onog što se događa u pravosuđu uzimanje pravde u svoje ruke je shvatljivo’

Prije samo nekoliko mjeseci se cijela hrvatska javnost digla na noge nakon što je zadarski Županijski sud pustio na slobodu petoricu mladića osumnjičenih za grupno silovanje maloljetnice. Tek nakon pritiska javnosti su mladići završili u istražnom zatvoru, no tu nažalost ne staju takvi i slični slučajevi. I zato se ni ne mora postaviti pitanje zašto su građani izgubili povjerenje u sustav pravosuđa. Odvjetnik Branko šerić kaže da je posljednjih 10 godina situacija krajnje dramatična te da je ovo u Splitu bila kulminacija iako se boji da nije još gotovo.

“Uzimanje pravde u svoje ruke se može razumjeti s ljudskog stajališta, ali se može razumjeti i zbog svega što vidimo u hrvatskom pravosuđu. Procesi traju strašno dugo, zakon je takav da obrana i optužba imaju prava, nema dinamike suđenja da se riješi u mjesec dva, sve to prolongira te postupke do besvijesti”, rekla je za RTL Ana Raić Knežević, novinarka Telegrama.

Najviše se pamte moćnici koji izbjegavaju pravdu

Rezultati istraživanja Europske komisije pokazuju da čak 76 posto Hrvata smatra da je stanje pravosuđa u Hrvatskoj loše ili jako loše, a na samo dno Europe smjestili su nas korumpirani suci i dugotrajni procesi. Zašto? Jer u Hrvatskoj ni nakon 20 godina sudskog procesa zbog iznude novca dobije se devet mjeseci zatvora. No, ima toga još – primjerice, pedofil koji je osuđen na dvije godine je uz pomoć liječničke ispričnice izbjegao kaznu i radi na crno. Godina dana iza rešetaka čeka osobu koja pretuče životinju, ali kada netko pretuče ženu dobije samo 90 dana zatvora.

Ono što javnost ipak najviše pamti jesu moćnici koji godinama, i to uspješno, izbjegavaju pravdu. Primjerice, tu je Tomislav Horvatinčić koji je zbog sinkope van zatvora već devet godina. Naravno, tu je niz drugih sličnih likova poput Zdravka Mamića koji, premda pravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora, dan prije presude bježi u BiH gdje mu hrvatsko pravosuđe ne može baš ništa.

“Svi koji rade u pravosuđu reći će da su zadovoljni, da je veliki broj počinitelja osuđen i da je postignut veliki broj nagodbi. Imamo užasno recentan primjer gdje je antikorupcija, ta svojevrsna platforma gospodina Kolakušića dovela da je skupio dovoljno glasova da ode do Europskog parlamenta”, govori novinarka Raić Knežević.

Zašto je jedan od ubijenih bio na slobodi kada mu je pronađen heroin?

Brojna pitanja je iznjedrio tragični slučaj iz Splita, a jedno od njih odnosi se na jednog od ubijenih mladića. Imao je 25 godina i nije bio u zatvoru iako mu je policija prije dva mjeseca u stanu osim vage pronašla i 274 grama heroina te 2,6 grama kokaina. Vrijednost te droge na ulici iznosi otprilike 150.000 kuna. Pogađate što se dogodilo? Nadležno odvjetništvo u Splitu za tog mladića nije tražilo istražni zatvor, a za Dnevnik.hr imaju i objašnjenje svoje odluke.

“Zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Splitu u ovom kaznenom predmetu nije podnio prijedlog za određivanje istražnog zatvora s obzirom na to da je iz izvoda iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske proizlazilo da osumnjičenik do sada nije bio osuđivan zbog bilo kojeg drugog kaznenog djela”, priopćeno je za Dnevnik.hr iz splitskog državnog odvjetništva.

Dakle, tolika količina droge nije bila dovoljan razlog da se tom mladiću odredi pritvor. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović govori da “ljudi znaju da ako je netko počinio nekakvo djelo, da će u konačnici za to djelo biti adekvatno kažnjen, sankcioniran te da će biti lišen slobode”. Je li to zaista tako? Ovi primjeri ne idu u prilog onome što ministar Božinović govori.

Nova grupa podrške za ubojicu ima već 13.000 članova

Vrlo brzo nakon ubojstava u Splitu niknula je Facebook grupa podrške za ubojicu “Pravda za Filipa”. No, jučer je nastala nova grupa koja u ovom trenutku ima 13.329 članova. Ondje osobe koje smatraju da je Zavladav napravio “pravu stvar” pišu objave u znak podrške 25-godišnjem mladiću.

“Ova grupa ne podržava nasilje već podržava prevenciju svakog nasilja i institucionalnu zaštitu građana kako ne bi dolazilo do uličnih obračuna. Nakon što je u niti dva dana grupa okupila 20.000 članova, srušena je jer nekome ne odgovara da ljudi javno i masovno izražavaju nezadovoljstvo… Osnovana je nova grupa istog naziva u koju pozivamo sve koji smatraju da je odgovornost za scene nasilja na institucijama države, blagim kaznama, toleriranju nasilja, pasivnosti policije i sporosti i neučinkovitosti sudstva. Grupa se zove ‘Pravda za Filipa’ jer je subotnji masakr na splitskim ulicama posljedica totalnog sloma pojedinca prepuštenog sebi samom, od stresnog odrastanja u teško disfunkcionalnoj obitelji gdje je zakazao CZS, do suočavanja s narko-mafijom koja je reketarila i maltretirala njega i njegovu obitelj dok konačno nije došao do ruba i pukao”, stoji u opisu grupe podrške.

