PODRŠKA UBOJICI NA DRUŠTVENIM MREŽAMA: Nakon Zavadlava, sada veličaju i Kolopera; Psihijatar: ‘Trebamo se zabrinuti…’

Brojni su ljudi u komentarima izrazili podršku šibenskom ubojici i pokazali razumijevanje za njegov čin dok se žrtve u komentarima ocrnjuje, vrijeđa i kriminalizira

Komentari na društvenim mrežama ispod članaka o šokantnom četverostrukom ubojstvu na šibenskom području nalikuju komentarima kao u siječnju prošle godine nakon krvavog pohoda Filipa Zavadlava u Splitu.

Brojni su ljudi u komentarima izrazili podršku šibenskom ubojici i pokazali razumijevanje za njegov čin. K tome, u komentarima su žrtve označene kao odgovorne te ih se vrijeđa, kriminalizira i ocrnjuje.

Ne izražava se u svim komentarima razumijevanje za suludi čin te njegovo odobravanje jer puno komentara sadrži izraz sućuti kao i zgrađanje nad ovakvim ekstremnim slučajem “uzimanja pravde u svoje ruke”. Brojni su komentari u kojima se kritizira pravosudni sustav, osobito s naglaskom na stečajne postupke te moguće malverzacije u njima, piše Jutarnji list.

Neukusno vrijeđanje žrtava u komentarima i odobravanje suludog čina

“Što su tražili, to su dobili”, “Oni su njemu uzeli godine života, život, rad, muku, živce, trud. On je njima samo život”, “Pravda je zadovoljena”, “Svaka čast majstore, neka si ih spremil, samo nisi trebal sebe, bolje živ i na robiji”, “Kad nepravda postane zakon, otpor postaje dužnost…”, “Jesu lopine dobile što su i zaslužile za legalno pljačkanje”, tek su neki od komentara u vezi tragičnog slučaja sa šibenskog područja.

Neke od komentara korisnici su objavili anonimno, dakle preko lažnih profila, no neki su gnjusne komentare ostavljali i pod pravim imenom i prezimenom. Odgovori odobravanja slijede na takve komentare pa se ispod njih može pročitati “Bravo”, “Tako je”, “Istina”.

U komentarima su čak pojedinci vrlo neukusno i bezobrazno vrijeđali žrtve.

Psihijatar: ‘Treba nas zabrinuti što postoji velik broj komentara podrške’

Psihijatar Ante Bagarić iz Psihijatrijske bolnice Vrapče te pročelnik Zavoda za liječenje ovisnosti u toj bolnici, kaže da je površno tvrditi da ljudi podržavaju ubojice, ali da je velik broj komentara podrške zabrinjavajući.

“Površno je tvrditi da ljudi podržavaju ubojice. Međutim, ljudi osjećaju nepovjerenje, kako na vertikalnoj razini u odnosu prema institucijama sustava, tako i na horizontalnoj, među raznim skupinama. Iz toga proizlazi da ljudi misle kako se problemi mogu riješiti samo nasilnim putem, a ne kroz međusobno razumijevanje i uvažavanje. Naprosto moramo razvijati društvo. Činjenica da postoji ovako velik broj komentara koji podržavaju takav čin i opravdavaju ga, mora nas zabrinuti”, rekao je dr. Bagarić za Jutarnji list.

Novinari su psihijatru rekli da je Koloper prije smrtonosnog sastanka razgovarao sam sa sobom, što je on ovako protumačio: “To je tipično ponašanje. Bio je svjestan onoga što će učiniti, kao i posljedica, ali mislio je da je to jedini način rješavanja tog problema. Da je s nekim razgovarao, sve se to možda moglo izbjeći.”

