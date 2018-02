BRUTALNO UBOJSTVO OMILJENOG BAJKERA: Fatalna Nuša ga izmamila iz kuće usred noći, a zatim mu zarila nož u vrat i pobjegla

Riječ je o 21- godišnjoj Nuši Bunić koja je u lipnju na obali Drave usmrtila svojeg bivšeg dečka, Nikolu Tureka, zadavši mu ubod nožem u vrat.

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu je, nakon provedene istrage, podiglo pred Županijskim sudom u Varaždinu optužnicu protiv hrvatske državljanke (1996.) zbog počinjenja kaznenog djela ubojstva. Okrivljenicu se tereti da je 15. lipnja 2017. u Varaždinu, na livadi u predjelu “Pri beli kipi” pored Drave, nožem ubola 30-godišnjeg hrvatskog državljanina u lijevu stranu vrata i prerezala mu karotidnu arteriju. Potom je pobjegla s mjesta događaja, dok je oštećenik uslijed nanesene ozljede počeo obilno krvariti, pao u hipovolemični šok i zadobio moždani udar, s posljedicom da je 17. lipnja 2017. preminuo u Općoj bolnici Varaždin. U optužnici je predloženo produljenje istražnog zatvora okrivljenici zbog opasnosti od ponavljanja kaznenih djela, objavio je DORH na svojim službenim stranicama.

Riječ je o 21-godišnjoj Nuši Bunić koja je u lipnju na obali Drave usmrtila svojeg bivšeg dečka, Nikolu Tureka, zadavši mu ubod nožem u vrat. Bunić je navodno tijekom noći izmamila svog bivšeg dečka izvan kuće kako bi se s njom sastao. Istragom je utvrđeno da je između njih dvoje došlo do verbalnog, ali i fizičkog sukoba, nakon čega ga je ona nožem ubola u vrat. Žurno je prevezen u bolnicu te stavljen u induciranu komu, no ipak je podlegao ozljedama.





Prijetila mu je da će se ubiti

Nikola i Nuša bili su u ljubavnoj vezi koju su prekinuli prije godinu i pol dana. Od tada je Nikola pokušao ostati u prijateljskim odnosima s bivšom, koja ga je, kako kažu njegovi prijatelji i poznanici, često uznemiravala. Ipak je htio ostati s njom u kontaktu jer je znao da djevojka ima problema pa se brinuo za njezinu sigurnost. Kada je prohodao s drugom djevojkom, i njoj je Nuša često dosađivala.

S 21-godišnjom Nušom Bunić Nikola se te kobne noći odlučio susresti jer mu je djevojka zaprijetila da će se ubiti. Potom je došlo do verbalnog kao i fizičkog sukoba, a potom i ranjavanja koje je rezultiralo fatalnim posljedicama. Izvukla je nož dok je vozio te mu zadala ubod u lijevu stranu vrata. Pogodila je karotidu te je Nikola počeo obilno krvariti. Ona je zatim pobjegla iz automobila i ostavila ga tako ranjenog. Nikola se uspio odvesti do Kumičićeve ulice, gdje ga je pronašao prolaznik koji je pozvao pomoć. Hitno je operiran, borba za život trajala je dva dana, no nije mu bilo spasa. Bunić se cijelo vrijeme branila da je ubojstvo počinila u samoobrani, tvrdila je da se branila od silovanja.

Okidač za problematično ponašanje

Nuša je rodom iz Siska, a u Varaždin je došla jer je posvojena. Nuša je još od djetinjstva pokazivala probleme u ponašanju. Sve je počelo još u osnovnoj školi. Njezini školski kolege rekli su kako je kao tinejdžerica doznala da je posvojena te da roditelji s kojima je živjela nisu njezini biološki roditelji. Prije tri godine dečko s kojim je bila u vezi predozirao se drogom i umro, a mnogi taj događaj smatraju jednim od okidača za problematično ponašanje djevojke.

‘Nuša ima manjak samopouzdanja i opsesivno je ljubomorna. Voli živjeti na rubu, eksperimentirati, a mišljenje mijenja iz dana u dan. Ona je tempirana bomba’, rekao je jedan njezin poznanik, dok su drugi koji su razgovarali s novinarima kazali kako su i osobno imali loša iskustva s njom.