PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV DVOJICE POLICAJACA: Jedan je pretukao migranta iz Afganistana, a drugi to nije prijavio

35-godišnji migrant dobio je više puta šakom u glavu, no to nije sve. Policajac ga je još rukama tukao po tijelu i cipelario nogama

Dvojica policajaca dobili su kaznene prijave zbog premlaćivanja migranta iz Afganistana pa će, po svemu sudeći, za to i odgovarati pred Općinskim sudom u Karlovcu, prenosi KAportal.

“Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu podiglo je optužnicu protiv hrvatskih državljanina (1985. i 1993.) i to protiv 35-godišnjaka zbog počinjenja kaznenog djela tjelesne ozljede i protiv 27-godišnjaka zbog kaznenog djela neprijavljivanja počinjenog kaznenog djela”, navodi DORH.

Naime, okrivljenom 35-godišnjaku se optužnicom stavlja na teret da je 11. lipnja 2020. od 19,50 sati do 20,40 sati, kao policijski službenik tijekom obavljanja svoje službe i to prijevoza oštećenog državljanina Afganistana službenim policijskim vozilom od Cetingrada do Policijske postaje u Slunju, u cilju da ga tjelesno ozlijedi, udario ga više puta zatvorenom šakom u predjelu glave i ruku te nogama po tijelu i nanio mu tjelesne ozljede.

Njegov 27-godišnji kolega policajac, tereti se da je znao što je ovaj učinio ali to nije prijavio. Tako je također počinio kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti.

