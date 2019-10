SVJEDOČILA ROĐAKINJA OBITELJI SRNEC: Otkrila je što joj je Smiljana rekla kad ju je pitala za Jasminu: ‘Ona je bila na svoj način nekad čudna…’

Počinje suđenje Smiljani Srnec zbog optužbe za ubojstvo sestre Jasmine

10.50 Suđenje je završilo. Nastavlja se u četvrtak u 9 sati.

10.30 Svjedočila je i daljnja rođakinja obitelji, Jasmina Vugrinec, koja je rekla da su i Jasmina i Smiljana kao osobe bile “dobro odgojene”. Dodala je da je Smiljana znala biti nervozna i pod stresom, a da je Jasminu zadnji put vidjela u srpnju ili kolovozu 2000. godine, javlja Index.

“Smiljana je bila jako dobra osoba za pomoći. Na svoj način nekad čudna, osoba, domaćica… Jasmine se ne sjećam baš… Dobra učenica, sportašica, odlična…

Oboje su bile lijepo odgojene. Jasminu sam zadnji put vidjela u srpnju ili kolovozu 2000. godine. Vidjela sam je tada ispred kuće”, izjavila je Vugrinec, pišu Vijesti.hr.

Na pitanje tužiteljice je li nakon 2000. pitala nekoga za Jasminu, rekla je kako je pitala Smiljanu koja joj je odgovarala da je Jasmina dobro, da je u Zagrebu te da vikendom dolazi doma.

Smiljanin i Jasminin otac, Martin Dominić, kaže Vugrinec, bio je “dobar, radišan”. Radio je u Njemačkoj te bi tada izbivao iz kuće. Kada bi se vratio odlazio je na teren po tjedan dana. Kaže da je volio popiti, ali da se nikada nitko nije žalio na njega, kao i da je povremeno odlazio u kladionice. Ustvrdila je kako je čula i da je Smiljana voljela kladionice. Međutim, nikada je nije vidjela da se kladi.

Potvrdila je da je vidjela škrinju u kući obitelji Dominić koja se nalazila ispod stepeništa. “Kad sam zadnji put vidjela Jasminu bila je kratko ošišana. Bila je čudna”, nastavila je.

“Moja sestra je krsna kuma drugoj kćeri Smiljane Srnec. Smiljana je mojoj sestri rekla da Jasmini kasni kruzer na kojem radi pa da ne može biti krsna kuma nećakinji”, rekla je svjedokinja. Vugrinec tvrdi kako nije znala da je Jasmina bila u vezi s oženjenim muškarcem, kao ni da je prekinula studij. Također kaže da joj nitko nije rekao da obitelj ima novčane probleme i dugove te da im je kuća na dražbi.

Na pitanje odvjetnika je li njezina majka ikada prenoćila u kući obitelji Dominić i je li Smiljana s djecom odlazila drugdje prenoćiti, Vugrinec je rekla kako ne zna.

Svjedokinja je rekla kako se Smiljana znala požaliti na muža, nakon što ju je pitao odvjetnik je li joj Smiljana ikada govorila o obiteljskom nasilju s bilo koje strane. Međutim, ne sjeća se što je točno bilo u pitanju. Ne zna ni je li Martin Dominić ikada izazvao neki ekces. “Ako je i bilo, bilo je kod kuće, a ne javno.”

Posvjedočila je da je Martin bio skloniji Jasmini. “Favorizirao je Jasminu. Prema njoj je bio nježniji.”

U istrazi je svjedokinja rekla kako je Jasminu vidjela u lipnju ili srpnju, a sada je tijekom svjedočenja izjavila da ju je vidjela i u kolovozu. Što je od toga točno, zanimalo je suca Brđanovića, no Vugrinec nije znala reći. “Nisam sigurna.”

9:52 Dražen Palfi je tijekom svjedočenja rekao da je poznavao sve članove obitelji, a da se Jasmine sjeća dok je konobarila u kafiću gdje je njezina mama čistila. Jasminu je, tvrdi, zadnji put vidio u rujnu 2000. godine, kada ju je slučajno sreo na ulici. Tvrdi da se ne sjeća o čemu su pričali. Ustvrdio je i kako za nju nisu bile vezane nikakve afere. Za Smiljanu je rekao kako je poznaje od rođenja i da je s njom bio u dobrim odnosima. Međutim, više se družio s njezinim suprugom nego s njom.

Na pitanje je li Smiljana Srnec bila sklona govoriti istinu i lagati, budući da je tijekom istrage rekao da je sklona lažima i manipulacijama, Palfi je potvrdio da je to točno. Izjavio je kako se Smiljana prema novcu ponašala neodgovorno i da je odlazila svakodnevno u kladionice, piše Index.

Također je rekao da je otac Martin znao konzumirati alkohol, ali da je bio dobričina koji nikada nije bio agresivan niti se ikad na išta žalio. Najviše ga je navodno mučila Jasmina. Znao je da je u Francuskoj, a dokumenti su bili doma. “Jednom smo išli u Mađarsku. Smiljana je imala Jasminine dokumente. Kad sam je pitao zašto, rekla je zato jer sliče jedna na drugu.”

“Jeste li kada čuli Smiljanu da govori o svojoj sestri?”, pitala je tužiteljica. “Jesam, jednom prigodom kada sam bio kod njih kući. Smiljana je rekla da je u Francuskoj i da će doći u utorak. Ponašala se kao da je susjeda maltretira s pitanjem o sestri”, odgovorio je Palfi te potvrdio da je potpuno siguran kako je Jasminu zadnji put vidio 2000. godine.

Smiljana Srnec je pitala svjedoka je li siguran da su bili u Mađarskoj i da je ona prelazila granicu sa setrinim dokumentima ili je to pročitao u novinama. “Da, siguran sam”, odgovorio je Palfi. Odvjetnik optužene je upitao je li Smiljana imala svoju osobnu iskaznicu, na što je Palfi odgovorio kako ne zna. “Ne znam je li imala svoju. Držala je sestrinu u krilu.”

9.43 Smiljana Srnec nije imala daljnjih pitanja za ovog svjedoka, pišu Vijesti.hr.

9.35 Kanižaj je izjavio kako je poznavao Jasminu te da ju je upoznao na piću. Ne sjeća se kad ju je zadnji put vidio. Bili su prijatelji nekoliko mjeseci. Smiljanu je vidio nekoliko puta u kafiću u kojem je Jasmina radila. S njom nikad nije kontaktirao. Tada je Jasmina bila na fakultetu, ali se ne sjeća na kojoj godini. Izjavio je i kako ga je Smiljana tražila novac, ali joj nije dao jer nije imao. Nakon toga nikad više nije kontaktirao s njom. Ni Jasminu nikad više nije vidio. Na upit odvjetnika, kazao je kako s Jasminom nije bio u ljubavnoj vezi.

9.29 Tužiteljstvo je u uvodnom govoru kazalo kako smatra da će dokazati sve što je navedeno u optužnici iskazima vještaka i svjedoka, izvještavaju Vijesti.hr. Nakon toga svoje iskaze su počeli iznositi svjedoci. Za današnje ročište predviđeno ih je troje, a prvi svjedoči Romeo Kanižaj.

9.21 Pročitana je optužnica. Smiljana Srnec je rekla da se ne osjeća krivom.

Oko 8.30 Smiljanu Srnec su izveli iz zatvora u prostoriju u prizemlju suda gdje čeka početak suđenja. Došla je na sud vidno mršavija u licu, u pratnji nekoliko policajaca. Nije govorila ništa, gledala je u pod te je čvrsto stiskala svoje fascikle i imala preplašeni izraz lica.

Danas u 9 sati, na Županijskom sudu u Varaždinu, počinje suđenje Smiljani Srnec (45), koja je optužena da je ubila sestru Jasminu (23) i njezino tijela sakrila u škrinju, piše 24sata. Očekuje se da će joj pročitati optužnicu te potom od nje tražiti da se izjasni o krivnji. Iako se Smiljana do sada branila šutnjom, postavlja se pitanje hoće li uskoro Smiljana iznijeti obranu i hoće li se saznati istina?

Tvrdila je da nije kriva

Smiljanu će braniti Krešimir Golubić, odvjetnik iz Čakovca, kojeg je dobila po službenoj dužnosti, a navodno je riječ o vrlo odgovornom i samozatajnom čovjeku.

Smiljana je do sada tvrdila da nije kriva, a ako to ponovi i danas, izjasnit će se se želi li se i dalje braniti šutnjom ili ipak želi iznijeti obranu. Ako je bude željela iznijeti, moći će birati hoće li sve što ima reći na početku suđenja ili na kraju dokaznog postupka. U slučaju da se izjasni krivom, neće moći birati hoće li i kad iznositi obranu nego će je morati iznijeti odmah na početku suđenja.

Šutnja najbolja obrana za Smiljanu?

Pravni stručnjaci su tvrdili da je šutnja trenutačno najbolja obrana za Smiljanu. Međutim, to ne znači da ona, nakon što se ispitaju svjedoci i predstave dokazi, ne može iznijeti svoju stranu priče. U državnom odvjetništvu smatraju da joj ni jedno ni drugo neće pomoći jer su uvjereni da raspolažu činjenicama i dokazima na temelju kojih će okrivljenica biti osuđena i kažnjena za počinjeno kazneno djelo.

Inače, cijela obitelj u koju spadaju Smiljanina kći, majka i suprug, odlučila je iskoristiti mogućnost nesvjedočenja. Danas će biti ispitana tri svjedoka, 17. listopada dva svjedoka, a 18. i 21. listopada doći će vještaci koji su dali svoje nalaze i mišljenja u istrazi. Prvi ispitani bit će susjedi, prijatelji i daljnja rodbina.

Stres za dvije svjedokinje

24sata je razgovarao s dvije svjedokinje koje bi danas trebale svjedočiti. Jedna od njih rekla je da će joj svjedočenje predstavljati priličan stres. Naime, žene iz kuće obitelji Srnec Dominić, tvrdi, još su 2005. godine, nakon prijave Jasminina nestanka, u nekoliko navrata rekle da će tužiti sve koji budu govorili o slučaju, makar im kuća završila pod hipotekom.

Druga svjedokinja također je rekla da joj je o svemu nelagodno govoriti. Ona je dolazila Smiljani u kuću, a u odvjetništvu su je, kaže, ispitivali kako je izgledala Smiljanina škrinja. Za razliku od njih, optuženi u svojoj obrani može govoriti što god želi i pritom ne mora govoriti istinu.

Zaručnik nije među svjedocima

David Balent, zaručnik Katarine Dominić Srnec, najstarije Smiljanine kćeri, kako je neslužbeno doznao 24sata u rujnu, nije među petero svjedoka koje je predložilo tužiteljstvo, iako je upravo on pronašao Jasminino tijelo 16. veljače ove godine u zamrzivaču u kući obitelji Srnec. S obzirom na to da je u vezi s kćeri optužene, postoji opasnost da bi mogao biti pristran. Osim toga, kad bi se vjenčao s Katarinom prije početka suđenja, on bi mogao iskoristiti pravo i odbiti svjedočiti protiv bliskog tazbinskog srodnika.

Tužiteljstvo Smiljanu tereti da je 2000. godine ubila sestru na spavanju zadavši joj najmanje pet-šest jakih udaraca tupo-tvrdim predmetom koji nisu pronašli. Nesretnu Jasminu, tvrde, ubila je ušicom sjekire ili nekim drugim predmetom i zatim je ugurala u škrinju, a prije škrinje sestri je, sumnja se, omotala glavu crnom vrećom, a vrat najlonskom čarapom.

Nakon što je tijelo spremila u škrinju, obitelj i prijatelje godinama je zavaravala da se čuje sa sestrom.

Što bi moglo osloboditi Smiljanu?

S obzirom na to da je na crnoj vreći kojom je bila omotana glava Jasmine pronađen otisak Smiljanina desnog palca, ona će morati objasniti odakle taj otisak ako odluči iznijeti obranu. Ako ne iznese obranu, pitanje je hoće li vijeće moći razjasniti koja je u cijelom slučaju bila uloga nepoznatog muškarca čiji su DNK profil forenzičari našli na najlonskoj čarapi kojom je bila svezana vreća na Jasmininoj glavi.

Rasvjetljavanje tog dokaza jedina je stvar koja bi Smiljanu možda mogla osloboditi sumnje.

Podsjetimo, osim Smiljanina DNK, na najlonkama kojima je vezana plastična vreća u kojoj je bilo tijelo, nalazili su se još i DNK tragovi majke Katarine. Osim toga, doznaje Jutarnji list, vještaci MUP-ova centra “Ivan Vučetić” pronašli su i DNK trag nepoznate muške osobe. Trag je pronađen na najlonkama uz pomoć kojih je vezana plastična vreća na Jasmininoj glavi. Međutim, vještak nije uspio pronaći vlasnika otiska i to zbog nedovoljne količine alela.

OPTUŽENA DA JE UBILA SESTRU I STAVILA JE U ŠKRINJU: Ako nema dokaza sud bi je uskoro mogao pustiti na slobodu