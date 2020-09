POČINJE SUĐENJE HDZ-OVU MOĆNIKU, BIVŠEM ŠEFU AK SIGET: ‘Molila sam ga da stane, odgovorio mi je da će on raditi što hoće’

‘Činio je to i drugim zaposlenicama. Govorio mi je da sam frigidna’, ispričala je žrtva

Danas bi na Županijskom sudu u Velikoj Gorici trebalo početi suđenje Damiru Škari, bivšem čelniku Autokluba Siget i HDZ-ovom saborskom zastupniku. Tereti ga se za spolno uznemiravanje i silovanje zaposlenice u AK Siget.

Škaro je na suđenje stigao u društvu troje odvjetnika, Krešimira Krsnika te Sineve Vukušić. Tužiteljica Morana Rabar koja zastupa žrtvu tražila je da se suđenje zatvori za javnost. Sutkinja je odobrila taj zahtjev, javlja 24sata.

Priča je izašla u javnost u kolovozu prošle godine kada je osvajača brončane olimpijske medalje u boksu zaposlenica optužila da ju je napastovao.

Žrtva ne mora doći na današnje pripremno ročište na kojem bi se Škaro trebao izjasniti o tome osjeća li se krivim, dok bi sud trebao odlučiti o dokaznim prijedlozima tužiteljstva i obrane.

Bivša zaposlenica AK Siget već je opširno opisivala događaje putem videoveze. 24sata doznaje kako će se ona putem svoje odvjetnice protiviti prijedlozima suočavanja s počiniteljem, bude li takvih. Osim toga, sud smatra kako nema potrebe dodatno traumatizirati žrtvu.

Negira sve optužbe

Podsjetimo, Škaro od početka negira optužbe koje mu se stavljaju na teret. “Nisam počinio to za što me se tereti. Toj sam ženi samo pomagao jer je samohrana majka. Tog dana, 10. kolovoza 2019., dok smo radili u uredu, tražila me veću plaću. Rekao sam joj da joj ne mogu dati stimulaciju kao najboljoj djelatnici, zbog čega je bila revoltirana”, tvrdi.

Tužiteljstvo je, ipak, osim iskaza žrtve, prikupilo i iskaze njezinih roditelja, liječnice kojoj se povjerila te još nekih zaposlenika AK Siget. Prikupljeni su i materijalni dokazi.

DNK vještačenje žrtvine haljine mogao bi biti ključni dokaz na sudu, budući da je na gornjem obrubu i patentnom zatvaraču haljine koju je tog dana nosila nađen njezin, ali i DNK Damira Škare.

Strašna trauma

“Nakon što smo završili posao u njegovu uredu, krenula sam prema izlazu iz sobe. U tom momentu me napao s leđa, desnom rukom primio oko struka, nabio na sebe te gurnuo svoju lijevu ruku u moja prsa. Uspjela sam se iščupati, odgurnula ga od sebe i rekla mu da stane. On me opet primio, nabio na sebe i savio mi obje ruke na leđa. Jednom rukom mi je držao ruke, a drugu je gurnuo ispod moje haljine. Molila sam ga da prestane, a on je odgovorio da će on raditi što hoće. Rekao mi je da će me, ako ne prestanem, baciti na krevet koji se nalazi u sobi i silovati. U tom trenutku gurnuo mi je prste u spolovilo”, ispričala je žrtva za 24sata.

Kazala je kako je imala osjećaj da će joj se ruke raspasti koliko ju je snažno držao te da se nije mogla osloboditi. Ne sjeća se kako ju je pustio, no nakon što je krenula prema vratima, rekao joj je da stane, sjedne na kauč te je pitao može li joj se ispričati, prenose 24sata.

Njezina su djeca čula što joj se dogodilo

Nakon posla je otišla na dogovorenu kavu pa kući, gdje su njezina djeca načula telefonski razgovor u kojem je kolegi s posla ispričala što je proživjela. Dva dana nakon toga otišla je k liječnici otvoriti bolovanje, a liječnica je potom sve prijavila policiji.

Žrtva je policiji ispričala i kako ju je i ranije Škaro znao “uhvatiti po guzici i staviti ruku na njezino koljeno”. Kazala je i kako je nastojala to spriječiti te micala njegovu ruku sa sebe.

I druge zaposlenice su se požalile

“Činio je to i drugim zaposlenicama. Govorio mi je da sam frigidna”, rekao je.

Druga zaposlenica ispričala je kako je u uredu vladala čudna atmosfera. “Bilo je normalno razgovarati o muško-ženskim odnosima i komentirati ih. Na primjer, govorili su o jednoj zaposlenici koja je djevica i smijali se. Škaro me znao pitati kako se to oblačim, zašto ne nosim štikle i kako ću tako pametna naći muškarca. I mene je dirao po stražnjici i poljubio po vratu. Bilo me strah i zato nisam prijavila”, kazala je.