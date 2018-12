POČELO SUĐENJE ZA JEDNU OD NAJGORIH OBITELJSKIH TRAGEDIJA U HRVATSKOJ POVIJESTI: ‘Trpjela sam muževo i svekrovo fizičko i seksualno nasilje’

Ksenija Topolovčan iz mjesta Budančevica stala je pred sud kako bi odgovarala za ubojstvo supruga kuhinjskim nožem

Ksenija Topolovčan, koja je u travnju ove godine u Budančevici u Koprivničko-križevačkoj županiji, ubila svog supruga kuhinjskim nožem, danas je u Varaždinu stala pred sud.

Tereti je se da je 9. travnja u spavaćoj sobi obiteljske kuće supruga Mirka, koji je spavao, ubola kuhinjskim nožem u prsni koš. Nanijela mu je ubodnu ranu prsišta, a Mirko je preminuo na putu u bolnicu. Ksenija je uhićena na mjestu događaja pod utjecajem alkohola od 2,60 promila.

MIRKOV OTAC: ‘Vidio sam kad je Ksenija uzela nož, ali bilo je prekasno. Ubil sam Boga u njoj, napuhala je 2,68 promila’

Kaže da je trpjela nasilje

Optužena je danas pred sucem kazala kako je sve vrijeme u kući trpjela muževo i svekrovo seksualno i fizičko zlostavljanje, prenosi epodravina. Ustvrdila je kako je suprug kobnog dana bio pijan od jutra od kada su zajedno radili u vrtu. Prvi sukob izbio je, kazala je, s Mirkovim ocem zbog čega je došla policija, kako su ranije medijima svjedočili susjedi.

Priznaje da je i ona tada pila vino s colom, a kako je rekla, nakon što je popila colu, prešla je na sok od bazge. “I svekar i ja smo potpisali izjavu da Mirko ne mora ići na hlađenje u postaju, a da barem to nismo učinili”, kazala je Topolovčan navodeći kako je do horora došlo poslije.

“Mirko je nekamo otišao, ne znam više ni sama kamo. Ja sam otišla leći, ali znala sam da me čekaju batine kad dođe jer je to već bila rutina. Čula sam bicikl dok je dolazio i pravila sam se da spavam. Čim je legao, odmah me išutirao na pod, ali sam se uspjela dočekati na noge. Pobjegla sam u štagelj i tamo sam se skrivala sigurno pola sata do 45 minuta. Zatim je došao moj svekar i rekao da koju pič** materinu glumim tu da se vratim u kuću jer Mirko spava…

Televizor je bio pojačan do daske i uzela sam daljinski da ga smanjim. U tom trenutku se on probudio i počeo me opet šutirati. Srušio me na pod, stavio koljena na moje laktove i počeo me udarati gdje je stigao. Gazio mi je po prstima, pala sam u nesvijest, a moj svekar je sve gledao i nije mi pomagao. Kad sam došla k sebi, vidjela sam da on spava te sam na četiri noge upjela pobjeći u kuhinju i uzeti nož”, ispričala je Topolovčan dodajući kako je nož uzela samo zato što je znala da ga se suprug boji, ali da joj nije bila namjera ubiti ga.

Tučnjava s nožem u ruci

Potom je uslijedila tučnjava tijekom koje ju je suprug udarao u ormar i za koje se poskliznuo na tepih, pao na krevet te povukao nju za sobom. To je, tvrdi, bio trenutak u kojem se nož zabio u njega.

“Pokušavala sam mu pomoći, nisam to htjela učiniti. Ne znam otkud mi snaga da obranim svoj život u tom trenutku. Poručujem svim ženama da se maknu od nasilnika da se ne bi dovele u situaciju u kojoj sam sad ja. Ako jednom digne ruku, opet će”, zaključila je Ksenija Topolovčan svoju obranu.

Svekrova priča

Prema pričanju mještana, Ksenija i Mirko su se često svađali, a u tim svađama ona je bila posebno glasna.

Otac preminulog, I. T. s kojim su živjeli, odmah nakon ubojstva rekao je da su se supružnici sukobili oko prodaje stroja za savijanje lima i izrađenih plastenika. Naime, Ksenija. je dogovorila prodaju, ali suprug se s time još nije složio.

“Ona je strahovito pila. Vidio sam kako je krenula uzeti nož, ali nisam je stigao spriječiti da ga ubode. Mirko je ležao na podu i hroptao. U naletu bijesa i gnjeva izudarao sam je plastičnom cijevi, valjda 50 puta. Ja sam Boga valjda u njoj ubil. Vikala je od bolova, ali već ga je ubila. Prvo ju je Mirko isprebijao, a zatim ga je ubila”, rekao je potreseni otac za portal ePodravina nakon ubojstva te dodao:

“Ubola ga je ravno u sredinu prsa. Mirko je odmah izgubio boju i počeo hroptati. Pluća su mu se napunila krvlju. Odmah sam zvao 112”.

Supružnici inače imaju dvoje male djece koje im je zbog alkohola u obitelji oduzeo Centar za socijalnu skrb. I Ksenija i Mirko liječili su se od ovisnosti o alkoholu.