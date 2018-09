POČELO SUĐENJE ZA UBOJSTVO TORCIDAŠA: ‘Neka dođe, klekne ispred mene i sve ću mu oprostiti…’

Prema svjedočenju konobora, ubijeni je prišao do stola optuženom i krenuo naređivati djevojkama iz društva

“Razumio sam optužnicu i ne, nisam kriv za ovo za što me se tereti i jako mi je žao zbog toga što se dogodilo”, kazao je danas Nikola Gusić Janjić (25) iz Podstrane. Na splitskom Županijskom sudu, tročlano vijeće pod predsjedanjem suca Vladimira Živaljića sudi mu za za ubojstvo člana Torcide Ivana Mate Blaževića (23) zvanog Blato u kolovozu 2017. godine.

Prema optužnici, Gusić Janjić je 11. kolovoza oko 4.10 sati ujutro ispred caffe bara Reket u Stobreču, nakon što su se posvađali, nožem je ubo Blaževića u lijevu stranu prsišta što je dovelo do oštećenja srca i prsne aorte s posljedičnim izljevom krvi u oba prsišta. Usprkos hitnoj medicinskoj intervenciji, Blažević je umro 40-ak minuta kasnije u KBC-u Split.

Prva je svjedočila majka ubijenog, koja je rekla kako se njen Ivan vezao se za nogomet i bio je aktivan u Torcidi te je pratio je nogomet kao navijač što njoj i nije bilo baš drago jer u Australiji, gdje je rođen, nogomet nema toliki značaj. “Nije zaslužio ovo, to je bio napad nožem u srce i to je za svaku osudu, a mi kao obitelj samo tražimo pravdu da bi mogli dalje nastaviti živjeti. Moj sin nikad nije imao niti je koristio bilo kakvo oružje, opasne predmete ili što slično”, kazala je majka Tanja Blažević. Svjedočio je i konobar kafića ispred kojeg je Ivan Mate ubijen. On je opisao kako je tu kobnu večer ubijeni Blažević prepoznao optuženog Gusića Janjića i pitao ga znaju li se od prije.

“Znam ja tebe, pribili smo te kad si diga nož na nas”, rekao mu je Blažević, a ostali iz njegovog društva koji su bili unutar kafića, njih 15-ak, tražili su da se Gusić Janjić ispriča. Blažević je rekao: “Neka dođe, klekne ispred mene i sve ću mu oprostiti”, prepričavao je konobar. Gusić je rekao da će se ispričati sutra. Blažević se vratio za šank, no cijelo je vrijeme gledao prema Nikoli, rekao je.

“Moram reći da je Nikola (optuženi), nekih 40-ak minuta prije kobnog događaja, kad je već počelo to s Blaževićem, krenuo da će otići s prijateljem iz lokala, no Nikola Hasan je pošao za njim, nagovarao ga da se vrati, da će sve biti u redu, učinio je sve što je mogao da smiri situaciju”, posvjedočio je Trogrlić.

No situacija se nije smirila. Blažević je u jednom trenutku došao do jedne od djevojaka koje su bile u društvu osumnjičenog i rekao joj da na mobitelu pusti navijačke pjesme. Konobar je rekao da je to i napravila. “Vidilo da se pripala, počela se tresti”, svjedočio je konobar. Optuženi Gusić Janjić i njegovo društvo tada su se pokupili jer su vidjeli da situacija eksalira. A za njima je krenulo 15 Torcidaša.

“Ništa nisam vidio šta se vani događalo, no čuo sam povike “drži ga, uhvati ga” i u jednom trenutku je netko viknuo: “Ubo ga je”. Koliko se sjećam, Gusić Janjić cijelo vrijeme, od kad ga je Blažević prepoznao, nije pokazivao niti verbalnu niti fizičku agresivnost niti je poticao priču o tom događaju prije”, rekao je konobar, opisujući taj događaj otprije.

“Na Veliki petak momak prezimena Prološćić sukobio se s Torcidom u kafiću , a onda se sukob nastavio 200-njak metara dalje. Znam da se desetak torcidaša išlo obračunati s njim, a sat vremena poslije u kafić je došao Gusić Janjić sav krvav po glavi i rukama. Rekao mi je da je dolazio autom u Stobreč i da je vidio da njih desetak nekoga mlate i da se zato umiješao”, prenosi Slobodna Dalmacija svjedočenje konobara.