POČELO SUĐENJE PLJAČKAŠIMA S DUBROVAČKOG AERODROMA: Pomagač u suzama priznao, a razbojnica sve negirala; presuda već u petak

Odvjetnici oboje optuženika zatražili su njihovo puštanje na slobodu, a sudac je najavio da će donijeti presudu već u petak

Na Županijskom sudu u Dubrovniku počelo je suđenje pljačkašima s dubrovačkog aerodroma. Antuna Katušića i Sanelu Hadžić županijski DORH tereti da su stigli u Dubrovnik s ciljem planiranja zločina za koji su angažirali i treću osobu. Katušića se tereti da je uzeo ranije ukradeni motocikl kojim je 21. listopada počinjena pljačka 100.000 eura na aerodromu te da je u njoj služio kao ispomoć. Hadžić se tereti da je napala zaštitare i skrila dva pištolja u hostelu, po koja je došla 25. siječnja ove godine kada ju je policija i uhitila.

Učinio sve zbog delikatne situacije

Dok je Katušić sa suzama u očima priznao krivnju, Hadžić se izjasnila nedužnom, doznaje Dubrovački dnevnik.

“Počinio sam ovo djelo, ne bih upirao prstom u nikoga… Bio sam u delikatnoj situaciji, iz teških životnih razloga sam bio primoran na to. Dijete mi je u zatvoru bilo nevino pet mjeseci i ranije nisam o ovome govorio. Kajem se duboko i molim da me razumijete”, poručio je Katušić sucu, dok je Hadžić izjavila: “Ne osjećam se krivom. Točno je da sam rad boravila u Dubrovniku. Jednom sam prešla granicu, došla s taksijem sa svojim djeverom Adijem. Došla sam kod svog muža Alena Alića, koji je boravio tu. Izgubila sam rizičnu trudnoću, iznajmila sam hostel i boravila sam tu s mužem i njegovim bratom. Nisam muža dovela po dogovoru, on je već tu boravio u Dubrovniku.”

Odvjetnici traže puštanje na slobodu

Odvjetnici oboje optuženika predložili su sucu da ih pusti na slobodu; Katušića zato što je priznao, a Hadžić zato što njen odvjetnik smatra da nema ništa sporno u detaljima obrane koju je iznijela. Sudac je najavio da će svoju konačnu presudu donijeti već u petak u 11 sati.

Filmska je pljačka izvedena na način da su dvije osobe, Hadžić i treća osoba, uz prijetnju pištoljima presreli zaštitare i uzeli novac iz aerodromskog duty-free shopa. Nakon toga je policija uhvatila počinitelje te protiv Katušića podigla kaznenu prijavu zbog prikrivanja, a protiv Hadžić zbog pomaganja u razbojništvu.