POČELO SUĐENJE KARLOVAČKOM NAČELNIKU: Ženu odvukao iz toaleta, bacio na uredski stol i silovao; ‘Nisam kriv, provocirala me’

U srijedu je na karlovačkom Županijskom sudu počelo suđenje načelniku općine Lasenja, Željku Prigorcu, podsjeća KAportal. On je optužen za silovanje 37-godišnje žene. Podsjetimo, još u kolovozu 2018. godine Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu je, neposredno nakon što ga je žena prijavila, podnijelo prijedlog za određivanje istražnog zatvora Prigorcu. Procijenili su da postoji osnovana sumnja da je 16. kolovoza 2018. iza ponoći u Lasinji, u prostorijama lokalnog Vatrogasnog doma, silovao ženu.

HDZ-ovog načelnika ove općine u Karlovačkoj županiji tereti se da je s ciljem zadovoljenja svojeg spolnog nagona, nasilno i protivno njenoj volji, odvukao iz toaleta preko stepeništa, do prostorije na polukatu. Ženu je bacio na uredski stol te joj onemogućio joj da se brani pa je bez njezinog pristanka imao spolni odnos.

Rekao da ga je žrtva provocirala

Dokazi uzeti u navedenoj prostoriji potvrđuju osnovanu sumnju, a riječ je o tragovima biološkog porijekla. Odvjetništvo je dobilo i prepisku razgovora preko interneta koju su nakon kobne noći vodili žrtva i osumnjičeni Prigorac. Okrivljenik je na prvom saslušanju sve porekao i negirao svoju krivicu. Kazao je da ga je ona svojim ponašanjem provocirala seks, no da do njega nije došlo i da nema govora ni o kakvom spolnom odnosu, osobito prisilnom, piše KAportal. Načelnik je još izjavio da je on obiteljski čovjek te da u obitelji ima člana kojem je potrebna skrb. Karlovački sud ocijenio je kako je odvjetništvo opravdano podnijelo zahtjev za istražnim zatvorom, ali su mu odredili blažu mjeru opreza.

Sud mu je na kraju odredio blažu mjeru opreza te su mu dopustili ostanak na slobodi uz zabranu prilaska žrtvi i svjedocima. Silovana žena nije došla na suđenje iako je bila pozvala, dok će svjedoci biti ispitani na sljedećem ročištu. Optuženi načelnik će svoju obranu dati tek na kraju sudskog postupka, a suđenje će biti nastavljeno 18. ožujka.

Inače, Prigorac i dalje obnaša svoju načelničku funkciju na koju je došao kao HDZ-ov kandidat. Nakon optužbe za silovanje otišao je iz stranke. Pred sutkinjom Županijskog suda, Elmom Kaleb Mamić, izjavio je da se ne osjeća krivim.

